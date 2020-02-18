生理期大出血、血塊如「仙草凍」經中醫調理半年改善

一名47歲的婦人，月經來時突然大量出血，次月生理期時出現重盜汗險暈眩狀況無法上班，緊急掛急診，婦產科醫師檢查後，發現有一子宮肌瘤，建議開刀切除，婦人對開刀持保留態度，且相關婦科檢查也都正常，但每次月經來流量大、出現血塊，讓她困擾不已，最後，經過中醫調理半年，狀況獲得大幅改善。

婦人表示，首次檢查發現有一子宮肌瘤，醫師建議她開刀切除，但她持保留態度，仍繼續找婦產科醫師看診，也經過腹部超音波、卵巢檢查、子宮頸等檢查，都無其他特殊異常，但因每次月經來流量還是很大，甚至還會出現如仙草凍大小的血塊，嚴重影響生活和工作，「每次MC來都擔心會出現像瀑布般血崩狀況，非常尷尬！」

經中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師沈俐伶診視後，認為這名婦人屬於中醫的氣陰兩虛夾血熱的體質，使用補中益氣湯有補氣升提的作用。沈俐伶指出，可以把它想成將水龍頭轉緊的動作，達成減緩出血的速度。另外，在經期將結束時，搭配中醫的止血藥，讓月經收乾淨。經過大約半年的調理，婦人經期的困擾大幅改善，不再出現大量血塊或大量出血的狀況。

沈俐伶提醒，經期出血量大的患者，需要注意飲食的調整，少吃燥熱食物，包含烤、炸、辣烹調的食物，調味香料如肉桂、蒜頭、咖哩也不可多吃。另外，早睡及固定睡眠時間也很重要。