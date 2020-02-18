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影／苗栗中小學運動會登場 開學前首見大批學生場合
苗栗縣中等學校及國小聯合運動會上午登場，隊職員超過2000人參加，這也是25日開學前，縣內學生聚集人數最多的場合，縣府教育處因應新冠肺炎防疫工作，也安排各項配套措施，下周開學前，校園都將全面消毒完成。
苗栗縣立體育場斥資近億元整建，上周剛竣工啟用，這次的賽事一連兩天在嶄新的場地進行；透過這項比賽將選拔出參加全中運及全國小學田徑錦標賽的代表隊成員。
苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮及鄉鎮市長、縣議員多人上午參加開幕式，為選手加油打氣，到場的來賓、選手有部分也戴口罩，成為這次運動會一項特殊景象。
教育處體健科指出，因應防疫工作，各校選手在校內出發搭遊覽車時，都一一量測體溫，體育場也在入口為來賓測額溫，體育場玄關處設有醫護站及體溫量測站，選手如有發燒或不適，都可及時處置。
苗栗縣各中小學25日開學，縣府教育處已要求校園全面消毒，其中校園、水溝等空間多由鄉鎮市公所協助消毒，校方也會在24日安排返校進行教室空間環境消毒。
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