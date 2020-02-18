地主們無償捐地 平鎮工業區連外路變寬尖峰時輕鬆會車

桃園市平鎮區工業南路道路拓寬工程昨天舉辦完工通車典禮，雖然長只有183公尺，但是如果沒有路旁地主及前湧安里里長慷慨捐出土地，供市府無償使用，路不但無法拓寬也難以解決周邊尖峰時段交通壅塞問題。

拓寬路段鄰近平鎮工業區，市長鄭文燦出席通車典禮，表示平鎮區工業南路道路拓寬段位於平鎮山子頂地區都市計畫範圍，為平鎮工業區與農業區交界的既有道路，原道路寬度不足，雙向車輛會車不易，衍生交通安全問題，上下班時段也容易塞車。

鄭文燦感謝地主捐贈土地，指出自工業南路下坡轉彎處拓寬至既有鐵皮工廠旁大門出入口處，以總工程經費約572萬元，拓寬為5至6公尺的道路，解決尖峰時段交通壅塞等問題，發揮「小工程、大效益」的效益。

鄭文燦說，市府自105年推出開瓶計畫，針對政策需要、可執行性高、用地取得、工程效益高等路段優先開闢，這次工業南路道路拓寬工程尤其感謝土地持有人前湧安里里長黃盛輝等地主，慷慨捐出土地約4102.68平方公尺，讓拓寬工程順利進行，使工業區聯外道路暢通無阻。未來市府會持續推動開瓶計畫，拓寬拉直鄰近的中豐路，完善平鎮工業區周邊道路系統，讓市民朋友感受到生活的便利性。

鄭文燦也提到，舊平鎮庄是平鎮最具代表性的地方，剛畢慕幕的2020桃園燈會也順利於平鎮新勢公園辦理完畢，針對舊平鎮庄、老街溪、八字圳及石門大圳等水系，未來也期盼能夠策畫代表性大活動，市府會全力支持與努力。