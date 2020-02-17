招牌改造+纜線下地 關西街道展新貌

獲選交通部觀光局2019年小鎮漫遊年經典小鎮的新竹縣關西鎮，一年多來進行立面招牌平面改造運動，約2百多家店、3百多面招牌加入改造，為關西街道帶來新面貌。

關西鎮這一年多來進行立面招牌平面改造運動，改善高掛在空中雜亂的招牌，為關西街道帶來新的面貌。記者郭政芬／攝影

純樸客庄風情的台三線，沿途景致是吸引遊客的一大賣點，但高掛在空中雜亂的招牌及天線，影響視覺景觀，客委會推動招牌平面化與電纜電線地下化，承接單位竹冶文化設計公司起初舉辦10場說明會，前來參與店家屈指可數。

為聆聽店家心聲，團隊挨家挨戶拜訪、博感情，約有4成店家願意試試看，但仍有過半店家提出質疑，憂心公平性和「招牌變小，反而被沒參與的擋住」。

為消弭店家疑慮，關西鎮訂定出招牌景觀自治條例，規範招牌尺寸，側招、雨遮等不能突出到路面等，鎮公所也透露前期採柔性勸導、鼓勵改變，未來可能開罰。鎮長劉德樑說「現在有免費資源不做，未來還是得自掏腰包改善」。

在承接單位以3D圖呈現未來關西街道景觀，設計總監羅傑說「如果可以把街道收乾淨、招牌變漂亮，把老建築露出來，讓小孩子從小就能分辨好的美學。」一席話，打動不少店家對小鎮的願景，在看見參與店家的改變後，原先觀望的店家紛紛加入，攜手改善市中心的中正路、正義路、大同路、中山路的景觀。

有店家透露，除了期盼關西的景觀美化外，這次從設計、製作到安裝都由客委會補助，是加入的一大誘因，也有店家期盼未來招牌能更具一致性，從中找出關西共同特色。

鎮長劉德樑說，關西街道不寬敞，但電線、招牌很凌亂，目前電纜地下化6個街道正施工中，招牌平面化一期也完工，期望能打造成宜居的候鳥型鄉鎮，鼓勵退休、返鄉青年前來居住。據悉，今年第二期招牌平面化將納入鎮中心其他巷道，目前已有150個店家有意參與。