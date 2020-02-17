快訊

口罩實名制20日起放寬 兒童口罩7天可買4片

為染疫身亡司機親友 台灣新冠肺炎再添2例、累計22例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭質疑砍樹種電 校長：給我時間可看到是有利學童

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼國小運動場旁看台屋頂要施設太陽能板，後方雜樹、竹林及草叢清理一空。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小運動場旁看台屋頂要施設太陽能板，後方雜樹、竹林及草叢清理一空。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼國小寒假施工裝設太陽能板並整理環境，操場、停車場10多棵榕樹、龍眼樹、樟樹、香楓等大樹，修剪到剩下主幹，引起部分校友及社區居民議論，質疑砍樹是為了增加太陽能板的面積，還破壞校園景觀，校長謝美桃強調響應政府綠能政策，且考量安全及環境，沒有砍1棵樹，修剪角度見仁見智，目前是建設黑暗期，「給我時間可以看到是有利學童」。

銅鑼國小近來電話不斷，謝美桃指出，裝設太陽能板是響應政府綠能政策，業者發電收入16%都是繳交給縣府公庫，教學區域利用專科大樓及行政大樓平頂裝設太陽能板，改善兩棟大樓漏水問題，此外，大門口的第一停車場，過去是家長、安親班接送交通瓶頸，校方也利用這次裝設太陽能板時機，重新整理動線改善，並有遮蔭防雨的功能。

另，銅鑼國小運動場位置特殊，與牛背山銅鑼公園相毗鄰，開放給鄉親運動散步使用，操場旁的1棵大榕樹去年颱風，造成斷裂壓毀欄竿，還好沒有傷人，運動場看台後方雜樹、竹林及草叢，過去曾發生毒蛇入侵，也容易成校園死角，因此請太陽能板業者裝設看台太陽能板屋頂時，順便幫學校清理。

謝美桃表示，修剪的龍眼樹去年曾發生荔枝椿象危害，楓香也曾有蜜蜂築巢，校方因此一併修剪，有些可能幅度過大，造成觀感不好，但這是建設黑暗期，運動場看台後方將來還會補種植栽，學校利用寒假除了施工太陽能板外，還打造智慧校園、智慧教室，教育部補助700萬元整建操場工程，開學後就會上路，請鄉親拭目以待。

苗栗縣銅鑼國小專科大樓裝設太陽能板，解決屋頂漏水問題。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小專科大樓裝設太陽能板，解決屋頂漏水問題。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小操場旁榕樹修剪，預防颱風災害。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小操場旁榕樹修剪，預防颱風災害。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小寒假施工裝設太陽能板並整理環境修剪大樹，引發地方熱議。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小寒假施工裝設太陽能板並整理環境修剪大樹，引發地方熱議。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小寒假施工裝設太陽能板並整理環境修剪大樹，引發地方熱議。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小寒假施工裝設太陽能板並整理環境修剪大樹，引發地方熱議。記者范榮達／攝影

寒假 停車場 漏水
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

大學生撿到的寒假 機車環島卻拋錨受困山區

台南垃圾場種電量 稱霸全國

掩埋場種電活化土地 台南發電量第一

售電收入6%計 併入綜合所得申報

相關新聞

遭質疑砍樹種電 校長：給我時間可看到是有利學童

苗栗縣銅鑼國小寒假施工裝設太陽能板並整理環境，操場、停車場10多棵榕樹、龍眼樹、樟樹、香楓等大樹，修剪到剩下主幹，引起部...

此新冠非彼新冠 苑裡新冠社區居民多無感

新冠肺炎疫情全球肆虐，苗栗縣苑裡鎮新冠社區與病毒同名，也引發好奇，新冠社區約有50戶人家，屋齡20多年，盡管新冠肺炎沸沸...

新竹州廳廁所改建成藝展風格 上廁所像走進藝術館

新竹市政府預計改造110座公廁，其中新竹州廳2間廁所完成整建，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間，堪稱公...

桃園居家檢疫激增仍有2042人 市府補助里幹事追蹤話費

新冠肺炎出現本土死亡案例疫情擴大，桃園市居家檢疫人數激增，市府民政局累計居家檢疫達2498人，其中456人解除檢疫，市長...

疫情衝擊！一周百件諮詢旅遊退費 竹縣府解答退費原則

新冠肺炎疫情升溫，民眾為降低風險，紛紛取消國外旅遊行程，新竹縣這一周就有近百件消費爭議諮詢的詢問案件，對此，新竹縣長楊文科特責成消保官羅鈞盛，與行政院消保處、交通部觀光旅遊局研商可行的解決方案，以維護新竹縣民權益。

慘! 石門水庫遊艇觀光客少6成 25日媽祖水上遶境祈福

新冠肺炎重挫旅遊業績，石門水庫遊艇環湖觀光生意也難逃，桃園市遊艇公會理事長范揚煥表示去年底到現在，遊客少了6、7成，加上...

桃市拚產業綠色化 鄭文燦：減碳量達113座大安公園

桃園市政府今日辦理「108年桃園市產業缘色化輔導計畫成果記者會」，市長鄭文燦表示，桃園是全台灣最大工業生產聚落，一年用電...

拚啟動大潭藻礁自然地景審議 陳椒華：三接工程應先停工

桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體上午到行政院陳情，希望執政黨啟動自然地景審議，時代力量新科立委陳椒華也現身表達支持，希望政府對於三接工程應先停工。

竹縣耗資2.1億打造首座綜合社會福利館 6月將動工

為減輕家長負擔，新竹縣政府向衛生福利部爭取前瞻計畫－少子化友善育兒空間計畫方案獲核定8200萬元，縣府自籌1億2800萬...

頭前溪左岸升級 3出入口要「零障礙」

新竹市政府持續推動頭前溪畔新竹左岸改造升級，將投入經費改善舊港、古賢、柯子湖3大出入口，打通左岸由西到東任督二脈，成為市...

地方反對 苗栗通霄溪伏流水工程喊停

苗栗通霄溪伏流水工程引質疑，地方人士昨天成立自救會，抨擊政府以鯉魚潭水庫引水，騙取工程同意書，且規畫本未倒置，截水農塘規...

愛玩橘／春遊苗栗 2天慢遊全攻略

春天腳步近了，很適合來一趟苗栗三義、卓蘭，體會山中無歲月，享受在山城慢活之旅，「春遊苗栗全攻略」規畫2天「小鎮慢城之旅」...

熱門新聞

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

淨心長老病逝 總統今往悼祭

桃園4路段 將增區間測速照相

竹縣耗資2.1億打造首座綜合社會福利館 6月將動工

入山證將走入歷史！ 南投仁愛鄉解除山地管制

宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。