遭質疑砍樹種電 校長：給我時間可看到是有利學童

苗栗縣銅鑼國小寒假施工裝設太陽能板並整理環境，操場、停車場10多棵榕樹、龍眼樹、樟樹、香楓等大樹，修剪到剩下主幹，引起部分校友及社區居民議論，質疑砍樹是為了增加太陽能板的面積，還破壞校園景觀，校長謝美桃強調響應政府綠能政策，且考量安全及環境，沒有砍1棵樹，修剪角度見仁見智，目前是建設黑暗期，「給我時間可以看到是有利學童」。

銅鑼國小近來電話不斷，謝美桃指出，裝設太陽能板是響應政府綠能政策，業者發電收入16%都是繳交給縣府公庫，教學區域利用專科大樓及行政大樓平頂裝設太陽能板，改善兩棟大樓漏水問題，此外，大門口的第一停車場，過去是家長、安親班接送交通瓶頸，校方也利用這次裝設太陽能板時機，重新整理動線改善，並有遮蔭防雨的功能。

另，銅鑼國小運動場位置特殊，與牛背山銅鑼公園相毗鄰，開放給鄉親運動散步使用，操場旁的1棵大榕樹去年颱風，造成斷裂壓毀欄竿，還好沒有傷人，運動場看台後方雜樹、竹林及草叢，過去曾發生毒蛇入侵，也容易成校園死角，因此請太陽能板業者裝設看台太陽能板屋頂時，順便幫學校清理。