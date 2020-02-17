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苗栗縣3場補選 投票所外將設簡易檢疫站

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗縣近期有3場里長和鄉長補選，有鑑於新冠肺炎疫情持續擴大，苗栗縣選舉委員會今天決議，投票日將於投票所外開設簡易檢疫站，加強防疫措施。

苗栗縣選委會指出，近期辦理的補選包括22日將投票的頭份市田寮里長補選，緊接著3月21日南庄鄉長及卓蘭鎮景山里長補選也陸續舉行投票，為因應投票日防疫措施，今天邀集苗栗縣政府衛生局、教育處、民政處、相關鄉鎮公所及衛生所召開防疫工作會議。

會中決議投票日當天，將於投票所外開設簡易檢疫站，派員量測體溫，並備置額溫槍與乾洗手液等進行初步防疫，檢疫過程如有發現疑似新冠肺炎案例，須立即通報苗栗縣衛生局處理，現場也會準備適量口罩，供選務人員或發燒、孕婦、有呼吸道症狀選舉人備用。

苗栗縣選委會呼籲，選舉人如有發燒或呼吸道症狀者，應主動配戴口罩，並與他人保持1公尺以上距離，居家隔離者；至於居家隔離者、居家檢疫者，依傳染病防治法規定，不得進入投票所投票及參觀開票。

投票 苗栗縣 衛生局
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