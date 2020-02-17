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桃園農地設電網傷狗狗 議員促取締以免漏電威脅生命

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
平鎮區中興路平鎮段95巷小公園旁有電網，導致有人遛狗的時候小狗不小心接觸遭電擊。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
平鎮區中興路平鎮段95巷小公園旁有電網，導致有人遛狗的時候小狗不小心接觸遭電擊。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供

桃園市議員黃敬平接獲民眾陳情，指平鎮區中興路平鎮段95巷小公園旁有電網，導致有人遛狗的時候小狗不小心接觸遭電擊，擔心如果下雨或有其他導電體會漏電傷人，甚至危及生命。

黃敬平邀集市府建管處、經發局、地政局、台電公司以及公所會勘，確認該電網為私人設置於私有土地，毗鄰公有地，因為電網位置屬於農牧用地，將由農業局確認如果不屬於農業設施且涉及違規使用，地政局將開罰。

外傳電網是平鎮區公所架說，公所澄清表示，民眾反映的地點是鎮興里自行車道第二期新建工程，公所不會裝電氣設施，何況電網在私有地上因為靠近公有地，才造成民眾誤解，會再加裝菱形圍籬網區隔，防止民眾或小動物誤觸電網受傷。

地政局說，農牧用地應做為農業使用，一旦農業局認定電網非農業設施，地政局將依據違反區域計畫法開罰。台電公司說明，現場勘查後確認電網無私接電，是透過原申請用電的電表接電，也已再告知地主，如果民眾或動物接觸電網受傷，設置此電網的所有權人也一樣會有刑事責任。

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