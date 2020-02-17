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疫情衝擊！一周百件諮詢旅遊退費 竹縣府解答退費原則

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
新冠肺炎疫情升溫，民眾為降低風險，紛紛取消國外旅遊行程，新竹縣這一周就有近百件消費爭議諮詢的詢問案件，新竹縣政府消保官羅鈞盛也忙著接電話、為民服務。記者郭政芬／攝影
新冠肺炎疫情升溫，民眾為降低風險，紛紛取消國外旅遊行程，新竹縣這一周就有近百件消費爭議諮詢的詢問案件，新竹縣政府消保官羅鈞盛也忙著接電話、為民服務。記者郭政芬／攝影

新冠肺炎疫情升溫，民眾為降低風險，紛紛取消國外旅遊行程，新竹縣這一周就有近百件消費爭議諮詢的詢問案件，對此，新竹縣長楊文科特責成消保官羅鈞盛，與行政院消保處、交通部觀光旅遊局研商可行的解決方案，以維護新竹縣民權益。

新竹縣府指出，近期接獲民眾詢問旅遊退費行程，主要有旅遊地政府因新冠肺炎疫情考量，宣布禁止我國出發的所有航班入境該國，致旅行業所安排旅行團取消赴該國旅遊。

另外，也有家長來電詢問，教育部宣布延後開學，暑假延到7月15日開始，導致部分家長、學生或老師等需要取消7月1日至14日的旅遊行程。

新竹縣政府消保官羅鈞盛表示，交通部觀光局僅處理暑假延後至7月15日部分，未考慮到部分高三或國三畢業生本於6月23日即可畢業，受到疫情影響需延後至7月1日畢業。對此，他已向行政院消保處反應上述問題，消保處原則上同意，國高中畢業生及家長取消出國退費，應比照國外旅遊定型化契約第14條辨理，將會請交通部觀光旅遊局讓旅行業者配合辦理只收行政規費。

羅鈞盛說，目前中央有商定旅客參團解約退費原則如下：

一、非疫區國家如泰國，屬國際疫情及建議等級第一級注意，民眾任意解約後，旅行社依國外旅遊定型化契約第13條扣行政規費外，並依取消行程日期的遠近，收取旅費總價5到50％。

二、如新加坡屬於國際疫情及建議等級第二級警示，民眾至當地應採取加強防護措施，如取消旅程，則依國外旅遊定型化契約第15條，不論日期扣行政規費外，並要付旅費總價的5％。

三、第三級警告如中港澳等，民眾避免至當地所有非必要旅遊，禁止所有航班入境大陸，民眾取消行程，旅行社要依國外旅遊定型化契約第14條辦理，僅扣行政規費。

新竹縣府表示，若有新竹縣民有旅遊退費相關問題，可撥打新竹縣政府消費爭議諮詢專線1950，將會為民眾服務解答，希望全民攜手共同渡過此一難關。

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