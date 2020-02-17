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慘! 石門水庫遊艇觀光客少6成 25日媽祖水上遶境祈福
新冠肺炎重挫旅遊業績，石門水庫遊艇環湖觀光生意也難逃，桃園市遊艇公會理事長范揚煥表示去年底到現在，遊客少了6、7成，加上石門水庫水位從240公尺高一路下滑跌破237公尺，即使好天氣出大太陽，也很難看見遊客回籠。
石門水庫遊艇業者、漁民和北區水資源局等單位 ，25日(農曆2月3日)舉辦媽祖水上遶境祈福，今年除了祈禱風調雨順，也特別為新冠肺炎防疫工作祈福，希望台灣早日平安渡過疫情，大家一起做好防疫工作，振興觀光產業，石門水庫遊艇生意趕快恢復原本的蓬勃商機。
范揚煥說，石門水庫水位低於240公尺的時候，遊艇就不能到溪口吊橋下，現在水位236公尺多，原本水面下的土地公廟己經浮出水面，這兩天下雨水庫進帳有限，不少降雨落在水庫外，正好提供春耕灌溉用水，遊艇雖然往上游到不了溪口，但是薑母島還可以直接靠岸，也能到大壩，遊湖路線一樣樣可以飽覽湖光山色。
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