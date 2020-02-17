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桃市拚產業綠色化 鄭文燦：減碳量達113座大安公園

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府今日辦理「108年桃園市產業缘色化輔導計畫成果記者會」，市長鄭文燦表示，桃園是全台灣最大工業生產聚落，自落實低碳綠色城市以來，總減碳量相當於113座大安森林公園每年吸收量。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今日辦理「108年桃園市產業缘色化輔導計畫成果記者會」，市長鄭文燦表示，桃園是全台灣最大工業生產聚落，自落實低碳綠色城市以來，總減碳量相當於113座大安森林公園每年吸收量。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府今日辦理「108年桃園市產業缘色化輔導計畫成果記者會」，市長鄭文燦表示，桃園是全台灣最大工業生產聚落，一年用電佔台電13.6％電力，自落實低碳綠色城市以來，總減碳量相當於113座大安森林公園每年吸收量、工業鍋爐汰換數也達全國第二。

桃園自106年實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」以來，市府積極推動循環經濟，108年產業綠色化輔導主要針對低碳科技產業、工業鍋爐改善及電動機車汰換3方面進行輔導及補助，鄭表示，市府經濟發展局訂定「桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫」，每家最高可獲補助50萬元，108年度共計補助10間廠商進行低碳科技及節能改善工程，總減碳量達754公噸，成果豐碩。

鄭指出，市府透過環保局空污基金，協助全市染整業、食品業等工業鍋爐改燃低污染性燃料，並配合經濟部工業局補助款，加速工業鍋爐汰換速度，每座工業鍋爐加管線最多可補助70萬元，另外，截至108年底，桃園市內已有一半工業鍋爐，432座已改善完成。

此外，因應行政院環保署預計將於7月1日全面實施新的工業鍋爐空氣污染物排放標準，鄭表示，尚未汰換舊鍋爐的業者有不同狀況，像有廠商很願意改善天然氣，但管線所經過的土地有居民抗爭，雖然如此，鄭還是呼籲業者，務必在4月1日前向環保署提出展延申請，由市府協助進行汰舊換新作業。

另外，鄭還談及桃園的電動機車數量為全台第一，也是電動機車製造重鎮。除環保署與工業局的電動機車補助方案，市府亦針對廠商單次新購10台以上電動機車提供150萬元補助，輕型及小型電動機車每輛補助3千元，重型電動機車每輛補助6千元，108年共補助企業新購346台電動機車，鼓勵物流業及外送業者加入綠色運輸行列。

電動機車 環保署
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