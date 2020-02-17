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迎國際自由車環台賽 苗縣組創意加油隊

中央社 / 苗栗縣17日電

2020國際自由車環台公路大賽3月將登場，苗栗縣為「浪漫台3線站」共同主辦之一，縣府今天邀集客委會、中華民國自由車協會等協調籌備，盼提供選手舒適賽道並體驗客庒熱情。

「2020國際自由車環台公路大賽」將於3月1日至5日舉行，分為台北市、桃園市、浪漫台3線、屏東縣與高雄市等5站，共有來自34國24隊國際自由車選手參賽，其中浪漫台3線站3月3日開跑，由客委會、新竹縣、苗栗縣、台中市共同舉辦。

苗栗縣政府秘書長陳斌山今天邀集客委會、中華民國自由車協會、獅潭、三灣、南庄、大湖、卓蘭、公館鄉鎮公所及縣府教育處、警察局、工務處、環保局及文化觀光局等單位開會，討論組隊參加創意加油站、社區環境美化、行銷宣傳、道路交管、整修及清潔等分工事項。

苗栗縣政府文化觀光局指出，賽事當天將由沿線9學校以及6個鄉鎮市公所，分別組成17個加油隊，透過柑橘、草莓、原住民服裝、客家花布、客家舞獅等在地特色，為選手加油打氣。

文觀局表示，2020國際自由車環台公路大賽未邀請中、港、澳之選手，截至目前為止，相關賽程並未受到新冠病毒疫情影響，但仍會請工作人員加強防疫工作；此外，浪漫台3線站從竹北高鐵站至台中石岡旅客服務中心，長達158.5公里，屆時沿途將實施交通管制，提醒用路人多加注意，避免影響賽事進行。

苗栗縣 客委會
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