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新竹州廳廁所改建成藝展風格 上廁所像走進藝術館

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供
新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供

新竹市政府預計改造110座公廁，其中新竹州廳2間廁所完成整建，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間，堪稱公務單位最有設計感廁所，讓公務同仁驚呼「上廁所更放鬆」，新竹市長林智堅表示，93歲新竹州廳不僅是歷史古蹟，更是市府同仁推動市政、民眾洽公的空間，全新廁所明亮通風，融入設計美學，提供更舒適的如廁空間。

過去新竹州廳原本廁所老舊、排水設施與化糞池老舊易阻塞，加上陰暗潮濕清潔不易、無障礙空間不足等問題成為詬病，行政處長白舒樺指出，此次特別規劃改善州廳全部公廁，一倂重建化糞池、汙水納管、排水，並加強古蹟空間防水，不僅硬體全面升級，空間明亮舒適，外觀配色及設計與新竹州廳外牆的紅磚、磨石子地坪相呼應，讓洽公民眾與外賓留下好印象。

行政處表示，新竹州廳尚有2處廁所(民政處旁、行政處旁)改造，將增設無障礙廁所兼具親子廁所功能，第二階段工程如火如荼展開，經過空間重新配置，廁間更大更舒適，內部則有通風、採光、防臭、以及免治馬桶、感應式龍頭等設施，預計3月底整建完工；而新公廁開放後，市府同仁搶先使用，同仁表示，廁所充滿設計感，如同百貨公司廁所舒適。

環保局表示，市府於108年爭取超過3000萬，陸續改造包含新竹州廳在內、演藝廳、影像博物館、青青草原、湳雅公園、建功國小對面公園、果菜批發市場、都市發展處、稅務局及環保局等共75座公廁，預計今年將全部完工；109年向環保署爭取新台幣1148萬元，將改造南寮舊港、三民公園、殯葬管理所、龍山綜合大樓、東區區公所等共35座公廁，並設置親子與無障礙友善公廁，目前尚在規劃設計階段。

新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供
新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供
新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供
新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供
新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供
新竹市政府改造新竹州廳2間廁所，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間。圖／新竹市府提供

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