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桃園居家檢疫激增仍有2042人 市府補助里幹事追蹤話費
新冠肺炎出現本土死亡案例疫情擴大，桃園市居家檢疫人數激增，市府民政局累計居家檢疫達2498人，其中456人解除檢疫，市長鄭文燦今天上午表示，桃園居家檢疫數量大，目前居家檢疫還有2402人，里幹事工作負擔很重，里幹事追蹤監測個案10人以下補助電話費1000元，追蹤監測11人以上補助1500元，錢是小錢，重點是工作要細心，要與市警局聯繫，若遇有不按規定隔離者仍要追蹤掌握，該找到要找到，該處罰就要處罰。
鄭文燦主持市府防疫專案會議，嘉勉各區公所里幹事工作繁重辛苦，民政局代理局長張世威表示，面對居家檢疫人數增加，將對里幹事追蹤監測個案10人以下補助電話費1000元，追蹤監測11人以上補助1500元，若各區公所民政、社會課等實際參與追蹤居家檢疫個案的課員亦納人電話費補助方案，希望做好防疫工作。
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