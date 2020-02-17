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竹縣耗資2.1億打造首座綜合社會福利館 6月將動工

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
為減輕家長負擔，新竹縣政府向衛生福利部爭取前瞻計畫－少子化友善育兒空間計畫方案獲核定。圖／新竹縣政府提供

為減輕家長負擔，新竹縣政府向衛生福利部爭取前瞻計畫－少子化友善育兒空間計畫方案獲核定8200萬元，縣府自籌1億2800萬元，全計畫共耗資2.1億元新建竹縣首座「綜合社會福利館」，將成立一個近便、友善及一站式的社會福利服務，能有效集中資源，達到福利輸送加乘效果。

基地地點位於竹北市縣華段，竹北市衛生所後方空地，工程目前已完成基本設計，刻正積極辦理都市設計審議委員會、細部設計審查會議、里民說明會等，預計今年6月動土。

新竹縣長楊文科表示，雖然台灣邁入少子化社會，但新竹縣人口數穩定成長，根據108年主計處人口統計指標表示，在淨遷入人數、人口增加數及人口成長率，新竹縣都是縣市組最高，平均年齡39.34歲，則是全國第2年輕。

他上任後積極推動老中青幼通通照顧政策，加碼新生兒營養補助、設置公共托育家園外，館內也布建設置「兒童親子夢想館」，落實他的選前諾言，供親子們共樂使用。未來福利館將「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」，打造一個優質友善環境，盼讓年輕人願婚、樂生，減輕家長們的負擔，能夠安心工作。

「綜合社會福利館」規劃為地上6層地下2層停車場，包含：1樓社區公共托育家園，供0到2歲幼兒托嬰服務、2樓托育資源中心以及3樓親子夢想館，分別提供2到6歲與6到12歲幼童，遊戲活動空間設施（含分齡遊戲區、童書育兒期刊閱覽室、積木室、藝術創作區、益智遊戲區等）。

4樓社會福利服務中心，5樓為辦公與社區活動場域、6樓為大型會議室等社會福利空間，日後則分別由社會福利團體或社團法人承攬營運管理，以提供竹縣民眾親子育樂、福利服務諮詢、家庭活動等多功能休閒場所。

此案由社會處主辦，並由工務處代為工程發包與執行，社會處表示，為能更針對國內年輕父母低薪產生的托育照顧及少子化議題對症下藥，近日也召開基本設計審查會議，分別邀集4位來自不同領域之托嬰中心社團法人代表、幼兒教育學者、社會工作學者、老人福利與婦女福利學者參與審查。

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