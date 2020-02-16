中壢發生松鼠受虐綁樹上？ 創作啦可是觀感不一

松鼠被綁在樹上？虐待動物？桃園市議員彭俊豪在臉書反映民眾意見，有家長表示帶小朋友行經老街溪散步時，赫然發現樹上一堆被束帶綁住的松鼠，「沒帶來驚喜，反而讓小朋友很不開心」。

彭俊豪到現場拍下照片PO上臉書粉絲團，覺得主事者原為模擬展示松鼠樹上姿態，但看來有些便宜行事，反而弄得像大型捕獲現場，他已要求文化局注意。臉書上也補充說明，這些松鼠是2018地景藝術節留下來的展示品，就像網友說的，留有一年多了，彭俊豪拋出此議題問大家覺得怎麼處理比較好呢？

不少網友在彭俊豪粉團留言，有的人提醒有鄰近國小，鄰里願意收留，彩繪打造成松鼠巷，松鼠牆嗎？如果能不丟棄再創價值是很棒的事。 也有人認為「還是徹掉好，給人的觀感真的會不舒服」、「 起來的確有可能嚇到人」「趕快撤掉，當時地景藝術就覺得匪夷所思」。

不覺得不舒服的網友說，樹上的松鼠至少一年多了，每天早上運動都有看到．覺得是個人觀點問題吧，早上很多人運動經過都覺得很酷沒有不舒服呀。不過留言希望撤掉的網友還是比較多。