快訊

台中南屯疑黑吃黑搶千萬？5嫌開2車破窗搶錢

新冠肺炎社區感染 陳時中：不排除公布個案住家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢發生松鼠受虐綁樹上？ 創作啦可是觀感不一

聯合報 / 記者鄭國樑高宇震／即時報導
仔細看，有的松鼠真的像受虐被綁在樹上。圖／取自桃園市議員彭俊豪臉書

松鼠被綁在樹上？虐待動物？桃園市議員彭俊豪在臉書反映民眾意見，有家長表示帶小朋友行經老街溪散步時，赫然發現樹上一堆被束帶綁住的松鼠，「沒帶來驚喜，反而讓小朋友很不開心」。

彭俊豪到現場拍下照片PO上臉書粉絲團，覺得主事者原為模擬展示松鼠樹上姿態，但看來有些便宜行事，反而弄得像大型捕獲現場，他已要求文化局注意。臉書上也補充說明，這些松鼠是2018地景藝術節留下來的展示品，就像網友說的，留有一年多了，彭俊豪拋出此議題問大家覺得怎麼處理比較好呢？

不少網友在彭俊豪粉團留言，有的人提醒有鄰近國小，鄰里願意收留，彩繪打造成松鼠巷，松鼠牆嗎？如果能不丟棄再創價值是很棒的事。 也有人認為「還是徹掉好，給人的觀感真的會不舒服」、「 起來的確有可能嚇到人」「趕快撤掉，當時地景藝術就覺得匪夷所思」。

不覺得不舒服的網友說，樹上的松鼠至少一年多了，每天早上運動都有看到．覺得是個人觀點問題吧，早上很多人運動經過都覺得很酷沒有不舒服呀。不過留言希望撤掉的網友還是比較多。

彭俊豪說，松鼠在樹上的作品就是在中央西路、義民路轉角，旁邊是土地公廟、老街溪，會再引起注意是因為剛閉幕不久的桃園燈會先前也在這個河段有燈展，有的松鼠看起來很自然在樹上「活動」，有的像被綁在樹上，他已經請文化局和原創者溝通，看看是不是說明創意或另外安排展場。

彭俊豪臉書反映民眾「松鼠綁樹」觀感，留言覺得不舒服的人占多數。圖／取自桃園市議員彭俊豪臉書

文化局 老街
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

買嘸兒童口罩！桃市衛生局：健康孩童不一定要戴

蔡英文年初一走春人氣夯 中壢仁海宮排福袋人龍長3公里

萬美玲、魯明哲進立院 桃園議員減為61席

桃園立委／藍、泛綠3比3平手 萬美玲翻掉鄭寶清

相關新聞

中壢發生松鼠受虐綁樹上？ 創作啦可是觀感不一

松鼠被綁在樹上？虐待動物？桃園市議員彭俊豪在臉書反映民眾意見，有家長表示帶小朋友行經老街溪散步時，赫然發現樹上一堆被束帶...

龜山萬壽青山路區間測速照相 最快3月中取締

桃園市濱海台61快速道觀音、新屋段今年元月起實施區間測速照相，許多車主超速荷包大失血，迫使行駛「自動減速」，市府交通局、...

台61區間測速照相5千車罰2千萬 最高超速95罰1.2萬嚇到

桃園市台61快速道觀音、新屋段今年1月起實施區間測速照相，動輒3、4千元以上罰款，其中40輛轎車更超速高達80到100公里，每車最高被罰1.2萬元，1個半月來取締違規超速5千餘車輛、罰款總共2千萬元，讓駕駛人「害怕」，坊間至少5家導航系統或APP裝置提醒，駕駛人行經「自動減速」。

若無人接手 苗栗縣最後一家老戲院恐熄燈

老戲院承載許多人的回憶，苗栗縣最後一家老戲院苗栗市國興戲院去年底貼出「整修內部」公告後，至今沒有開門恢復營業，引起地方人...

2.1億元通霄溪伏流水工程 地方抨荒謬組自救會反對

前瞻基礎建設2.1億元通霄溪伏流水工程，引發地方反彈，今天組成自救會，抨擊苗栗縣政府以引用鯉魚潭水庫水源，騙取民眾工程同...

私設路障索通行費 警與公所拆除路霸民眾齊歡呼

新竹縣民眾昨天中午向竹東分局警方報案表示，竹東鎮中豐路三段360巷口，有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通...

等了23年！竹縣推十大交通建設 首推台1線替代道路

歷經11位交通部長、5位新竹縣長，在凍省前規劃、等待23個寒暑的台一線替代道路新建案，可望在新竹縣十大交通建設計畫中搶得...

客庄村史撰寫 12作者分享心得

客委會客家文化發展中心辦理全國客庄村史聚落撰寫計畫，由在地居民調查研究，第1期共完成12部村史文稿，昨天在台灣客家文化館舉行發表會，12名作者到場交流，分享心得與經驗。

竹市10大測照桿 占取締件數逾7成

新竹市警局交通隊昨公布去年測照取締件數前10大的固定式測速照相桿，測照王位於寶山路317巷口，共取締6047件，前10大測照桿取締件數占總件數7成7，都是易超速違規路段，另外，警方今年將西濱路85.24公里處與延平路二段961-1號附近新裝測照桿，提醒用路人遵守速限行駛維護安全，也避免荷包失血。

環保無動力捐血車 桃園啟用

受新冠肺炎疫情衝擊各地捐血量下滑，新竹捐血中心血液庫存只剩5天，國際扶輪3502地區捐贈1輛價值550萬元的環保無動力捐血車，昨天在桃園藝文廣場啟用，因應疫情延長捐血時間至晚上7點，吸引不少民眾挽袖捐熱血，扶輪社預計今年再捐第2輛，市府也將協助覓地設捐血亭，提供舒適捐血環境。

疫情燒 小黃載客銳減 桃客擬減班

新冠肺炎疫情延燒，不少民眾減少外出，運輸業也大受衝擊，不少計程車司機乾脆暫時不開了，擁有桃園7成路線的桃園客運運量掉3成，除加強防疫工作，也有意減班，桃園市政府交通局指出，現為寒假班次，班次本就較少，已請業者等開學後「再觀察看看」。

桃園檢討免費公車 L128下月停駛

桃園市政府在全市13區推出免費公車「樂活巴」88條路線，1年要花2.7億餘元，由於部分路線載客率低，市府交通局分析1年乘車電子票證大數據資料，昨宣布3月停駛每趟僅3人搭車的桃園區L128線，也考慮上半年要停駛十多條運量不佳的路線，營運狀況良好的路線則轉型為收費的市區公車路線，以利樂活巴整體營運。

熱門新聞

若無人接手 苗栗縣最後一家老戲院恐熄燈

等了23年！竹縣推十大交通建設 首推台1線替代道路

台61區間測速照相5千車罰2千萬 最高超速95罰1.2萬嚇到

雲林女總舖師繼承癌父好手藝 進軍冷凍宅配市場

員林最牛釘子戶 終於要拆

你有比他愛台灣？ 這英國人主動到亂葬崗清垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。