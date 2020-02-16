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中壢發生松鼠受虐綁樹上？ 創作啦可是觀感不一
松鼠被綁在樹上？虐待動物？桃園市議員彭俊豪在臉書反映民眾意見，有家長表示帶小朋友行經老街溪散步時，赫然發現樹上一堆被束帶綁住的松鼠，「沒帶來驚喜，反而讓小朋友很不開心」。
彭俊豪到現場拍下照片PO上臉書粉絲團，覺得主事者原為模擬展示松鼠樹上姿態，但看來有些便宜行事，反而弄得像大型捕獲現場，他已要求文化局注意。臉書上也補充說明，這些松鼠是2018地景藝術節留下來的展示品，就像網友說的，留有一年多了，彭俊豪拋出此議題問大家覺得怎麼處理比較好呢？
不少網友在彭俊豪粉團留言，有的人提醒有鄰近國小，鄰里願意收留，彩繪打造成松鼠巷，松鼠牆嗎？如果能不丟棄再創價值是很棒的事。 也有人認為「還是徹掉好，給人的觀感真的會不舒服」、「 起來的確有可能嚇到人」「趕快撤掉，當時地景藝術就覺得匪夷所思」。
不覺得不舒服的網友說，樹上的松鼠至少一年多了，每天早上運動都有看到．覺得是個人觀點問題吧，早上很多人運動經過都覺得很酷沒有不舒服呀。不過留言希望撤掉的網友還是比較多。
彭俊豪說，松鼠在樹上的作品就是在中央西路、義民路轉角，旁邊是土地公廟、老街溪，會再引起注意是因為剛閉幕不久的桃園燈會先前也在這個河段有燈展，有的松鼠看起來很自然在樹上「活動」，有的像被綁在樹上，他已經請文化局和原創者溝通，看看是不是說明創意或另外安排展場。
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