若無人接手 苗栗縣最後一家老戲院恐熄燈
老戲院承載許多人的回憶，苗栗縣最後一家老戲院苗栗市國興戲院去年底貼出「整修內部」公告後，至今沒有開門恢復營業，引起地方人士關心，國興戲院經理洪雲霖表示，目前要看房東的意思，及是否有人願意承接，否則恐怕要吹熄燈號。
老戲院受到科技進步衝擊，電視、電腦、手機等觀賞電影管道越來越多元，加上現代大型戲院林立，影響進入老戲院觀賞電影的意願，苗栗縣頭份市東聲戲院於2018年3月1日熄燈，國興戲院成了最後一家老戲院，去年12月28日公告「即日起內部整修，預計農曆年後重新營業」，不過，許多地方人士發現戲院前有如停車場，沒有整修及恢復營業跡象，紛紛表達關心。
國與戲院臉書粉絲專頁也於公告後，沒有任何更新，粉絲專頁的介紹，「現代科技繁忙的步調，是否該放慢腳步尋找巷弄裡的老味道？ 讓心喘一口懷舊的香氣，國興戲院歡迎您來作客。」讓許多咀嚼再三，洪雲霖說，國興戲院努力經營，並與苗栗縣政府、苗栗市公所等單位合作辦理活動，仍不敷成本苦撐，目前必須視房東的意思，及是否有人願意挹注承接，恢復營業仍無期。
國興戲院有70多年歷史，不在百貨公司或商業大樓，而是南苗尋常狹窄巷弄間，有著許多人共同回憶，73歲苗栗市民謝乾富表示，約60年前農村社會沒什麼娛樂，家庭經濟普遍不好，國興戲院除了播放電影，還會有歌仔戲及歌舞團巡迴演出，當時小孩子跟著大人進戲院，或是等到快要結束前看免費戲尾，至今記憶猶新。
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