2.1億元通霄溪伏流水工程 地方抨荒謬組自救會反對
前瞻基礎建設2.1億元通霄溪伏流水工程，引發地方反彈，今天組成自救會，抨擊苗栗縣政府以引用鯉魚潭水庫水源，騙取民眾工程同意書，且規畫本未倒置，截水農塘規畫在下游，鄰近百餘人社區，威脅住家安全，工程相當「荒謬」，地方不要伏流水工程，反對抗爭到底。
通霄鎮反對荒謬伏流水自救會今天成立大會，苗栗縣政府水利處水利科長郭勝仕列席，他表示，地方有認知落差，伏流水工程與水庫不同，安全經過評估無虞，且伏流水如果沒有截取，將流入大海浪費水資源，自救會的意見，將轉達水利署中區水資源局，針對疑慮再開說明會，重新取得工程同意書。
通霄溪伏流水工程施設取水管，截取通霄溪伏流水，引入兩座農塘，下挖5、6公尺，蓄水10萬立方公尺，供應30多公頃農田灌溉，工程中區水資局規畫，苗栗縣政府執行，去年完成發包，目前辦理用地撥用等程序，今年初現場放樣時，許多地方人士發現認為不對，連署並於今天成立自救會。
苗栗縣議員張可欣、張顧礫、通霄鎮長陳漢志、通霄鎮民代表會主席吳昭興、代表吳珮均、鄭國雄、曾榮民，及梅南里長蔡月雲等人到場，張可欣、鄭國雄、曾榮民及陳情代表羅春明等人指出，2.1億經費僅照顧到34甲的農地，工程應該施設在上游，效益會更高，況且很多民眾都誤以為要引水鯉魚潭水再簽署同意書。
此外，農塘周邊的農田灌溉本來無虞，伏流水工程截取後，可能衝擊附近地下水，且農塘位置鄰近社區，威脅住家安全，地方未蒙其利，反而有受其害之虞，建議伏流水工程移往上游，或是經費移作通霄溪堤防或整治工程。
陳超明說明爭取經費的緣自鯉魚潭水庫興辦計畫，通霄鎮納入供水灌溉區，但至今無著，加上通霄鎮山區部分農友反應缺水灌溉等問題，水利署因此規畫通霄溪伏流水工程，但今天自救會地方有這麼多心聲，他決議暫停開發計畫。
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