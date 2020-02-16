舊港、古賢、柯子湖出入口動工 打通新竹左岸任督二脈

新竹市政府持續推動頭前溪畔新竹左岸改造升級，為了讓新竹市民與水岸更親近，將投入總經費1800萬元改善舊港、古賢、柯子湖3大出入口，加上去年完工的舊社、頭前溪、水源、千甲四處共7大出入口，打通左岸由西到東任督二脈，成為新竹市民最佳休憩景點。

過去左岸出入口指標不明顯、動線不佳，市民不易親近，市長林智堅表示，本次工程要完成剩下舊港、古賢與柯子湖三區塊，進行邊坡整地、改善人車動線、增設停車位、改善出入口景觀意象，並設置綠帶2200平方公尺，整體工程達8700平方公尺長，加上另外4個出入口改善工程，讓市民不管從哪裡進入左岸都「零障礙」。

考量不同出入口的周邊狀況與需求，交通處表示，動工的3大出入口已22年未大規模改造，包含連接左岸綠地與自行車道的舊港；車流大、車速快，造成騎自行車的民眾和古賢里居民進出危險的古賢，將設置自行車觸控號誌及40公尺長的人行道，讓騎士與行人都能有安全的休憩環境；柯子湖環境陰暗髒亂、指標不明而難以辨識，改善後出入口設置三角形小廣場，規劃座椅和騎士補水站，融合地景藝術和休憩功能。