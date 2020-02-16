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私設路障索通行費 警與公所拆除路霸民眾齊歡呼
新竹縣民眾昨天中午向竹東分局警方報案表示，竹東鎮中豐路三段360巷口，有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通行費，警方了解後確認是無權設置，經依法告發，會同鎮公所至現場會勘，代理鎮長張順朋及竹縣議員上官秋燕、張益生、黃豪杰等人協助與陳情民眾及當事人溝通無效，立即請清潔隊拆除路霸。
昨天中午11時許，多位民眾向警方及地方民代陳情在竹東鎮中豐路三段360巷口處遭人設置鐵柵欄，僅開放一小缺口供機車通行，汽車如欲通行須繳通行費，嚴重影響巷內數十戶居民道路通行權。
現場一名陳姓男子自稱為土地持有者，他說該土地是已故父親所有，但無法提出權狀等相關證明，警方以道路交通管理處罰條例第82條開罰；加上巷口設置鐵柵欄恐會致巷內居民就醫困難或消防救災等公共問題，議員上官秋燕、張益生、黃豪杰會請代理鎮長張順朋到場裁示，認定此路段已通行數十年，應為既成道路，立刻通知清潔隊到場拆除鐵柵欄。
柵欄拆除後，居民鼓掌歡呼，感謝幸有警方在場維持秩序並積極處理排除，亦感謝公所及民代各界的幫忙，才得以還路於民。竹東警分局表示，該案以依刑法第302條涉嫌妨害自由及第189之2條公共危險等罪受理在案，為維護交通順暢，確保用路人權益，亦呼籲民眾切勿任意擺放路障阻擋通行，以免觸犯道路交通管理處罰條例等規定。
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