快訊

衛生所今天賣口罩 有7天2片限制別傻傻跟著排

抗疫…「親愛的，我們分房睡吧」 小心…分了就回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私設路障索通行費 警與公所拆除路霸民眾齊歡呼

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
竹縣有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通行費，警方依法告發，會同鎮公所至現場會勘後，請清潔隊拆除路霸。圖／竹縣議員張益生臉書。

新竹縣民眾昨天中午向竹東分局警方報案表示，竹東鎮中豐路三段360巷口，有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通行費，警方了解後確認是無權設置，經依法告發，會同鎮公所至現場會勘，代理鎮長張順朋及竹縣議員上官秋燕、張益生、黃豪杰等人協助與陳情民眾及當事人溝通無效，立即請清潔隊拆除路霸。

昨天中午11時許，多位民眾向警方及地方民代陳情在竹東鎮中豐路三段360巷口處遭人設置鐵柵欄，僅開放一小缺口供機車通行，汽車如欲通行須繳通行費，嚴重影響巷內數十戶居民道路通行權。

現場一名陳姓男子自稱為土地持有者，他說該土地是已故父親所有，但無法提出權狀等相關證明，警方以道路交通管理處罰條例第82條開罰；加上巷口設置鐵柵欄恐會致巷內居民就醫困難或消防救災等公共問題，議員上官秋燕、張益生、黃豪杰會請代理鎮長張順朋到場裁示，認定此路段已通行數十年，應為既成道路，立刻通知清潔隊到場拆除鐵柵欄。

柵欄拆除後，居民鼓掌歡呼，感謝幸有警方在場維持秩序並積極處理排除，亦感謝公所及民代各界的幫忙，才得以還路於民。竹東警分局表示，該案以依刑法第302條涉嫌妨害自由及第189之2條公共危險等罪受理在案，為維護交通順暢，確保用路人權益，亦呼籲民眾切勿任意擺放路障阻擋通行，以免觸犯道路交通管理處罰條例等規定。

竹縣有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通行費，警方依法告發，會同鎮公所至現場會勘後，請清潔隊拆除路霸。圖／竹縣議員張益生臉書。
竹縣有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通行費，警方依法告發，會同鎮公所至現場會勘後，請清潔隊拆除路霸。圖／竹縣議員張益生臉書。
竹縣有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通行費，警方依法告發，會同鎮公所至現場會勘後，請清潔隊拆除路霸。圖／竹縣議員張益生臉書。

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

注意！竹縣竹東鎮部分地區 11日將停水7小時

竹東鎮長缺額補選 投開票所將設檢疫站

農民求救！延後開學造成營養午餐契作蔬菜滯銷

楊梅警路暢專案 10日起加強大成路違規取締

相關新聞

私設路障索通行費 警與公所拆除路霸民眾齊歡呼

新竹縣民眾昨天中午向竹東分局警方報案表示，竹東鎮中豐路三段360巷口，有民眾以私地為由在巷口設置鐵柵欄影響通行，並索取通...

等了23年！竹縣推十大交通建設 首推台1線替代道路

歷經11位交通部長、5位新竹縣長，在凍省前規劃、等待23個寒暑的台一線替代道路新建案，可望在新竹縣十大交通建設計畫中搶得...

客庄村史撰寫 12作者分享心得

客委會客家文化發展中心辦理全國客庄村史聚落撰寫計畫，由在地居民調查研究，第1期共完成12部村史文稿，昨天在台灣客家文化館舉行發表會，12名作者到場交流，分享心得與經驗。

竹市10大測照桿 占取締件數逾7成

新竹市警局交通隊昨公布去年測照取締件數前10大的固定式測速照相桿，測照王位於寶山路317巷口，共取締6047件，前10大測照桿取締件數占總件數7成7，都是易超速違規路段，另外，警方今年將西濱路85.24公里處與延平路二段961-1號附近新裝測照桿，提醒用路人遵守速限行駛維護安全，也避免荷包失血。

環保無動力捐血車 桃園啟用

受新冠肺炎疫情衝擊各地捐血量下滑，新竹捐血中心血液庫存只剩5天，國際扶輪3502地區捐贈1輛價值550萬元的環保無動力捐血車，昨天在桃園藝文廣場啟用，因應疫情延長捐血時間至晚上7點，吸引不少民眾挽袖捐熱血，扶輪社預計今年再捐第2輛，市府也將協助覓地設捐血亭，提供舒適捐血環境。

疫情燒 小黃載客銳減 桃客擬減班

新冠肺炎疫情延燒，不少民眾減少外出，運輸業也大受衝擊，不少計程車司機乾脆暫時不開了，擁有桃園7成路線的桃園客運運量掉3成，除加強防疫工作，也有意減班，桃園市政府交通局指出，現為寒假班次，班次本就較少，已請業者等開學後「再觀察看看」。

桃園檢討免費公車 L128下月停駛

桃園市政府在全市13區推出免費公車「樂活巴」88條路線，1年要花2.7億餘元，由於部分路線載客率低，市府交通局分析1年乘車電子票證大數據資料，昨宣布3月停駛每趟僅3人搭車的桃園區L128線，也考慮上半年要停駛十多條運量不佳的路線，營運狀況良好的路線則轉型為收費的市區公車路線，以利樂活巴整體營運。

桃園捷運綠線延伸中壢再推進！可行性研究今獲政院核定

桃園捷運綠線開始施工，工程進度如火如荼，捷運綠線延伸中壢計畫進度也持續推進，桃園市捷運工程局指出，此案可行性研究已在今天...

竹縣尖石變身粉紅仙境 櫻桃花季登場賞花不必出國

新竹縣尖石鄉公所近20年來與地方居民有計畫的種植櫻花，不管是前山、後山都有盛開的櫻花。不同品種的櫻花從去年12月已陸續綻...

疫情衝擊捐血量 全台首輛環保無動力捐血車亮相助陣

受新冠肺炎疫情衝擊，各地捐血量下滑，新竹捐血中心血液庫存只剩5天，擔心寒流來襲，庫存更吃緊，國際扶輪3502地區捐贈一輛...

竹縣橫山秘境升級 農委會補助3千萬農塘再生計畫

新竹縣橫山鄉農村部分農田及圳路年久失修、灌溉中斷，新竹農田水利會近2年向農委會爭取約3015萬，進行灌區外橫山村及田寮村...

武漢肺炎改稱新冠肺炎 苑裡新冠社區無辜撞名

中國把2019新型冠狀病毒引起的肺炎稱為「新冠肺炎」，「新冠」2字與苗栗縣苑裡鎮「新冠社區」撞名，但當地居民今天大多表示...

熱門新聞

桃園捷運綠線延伸中壢再推進！可行性研究今獲政院核定

新竹市十大固定測速照相看這裡 今年還會增兩支

員林「釘子戶」奇景 將拆遷規劃「庇護島」紓解交通

要小心！台東市東海運動公園出現劇毒鎖鍊蛇

竹縣尖石變身粉紅仙境 櫻桃花季登場賞花不必出國

朝天宮封街席開4千桌除疫法會 內政部長親往開香

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。