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等了23年！竹縣推十大交通建設 首推台1線替代道路

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
武陵橋預留銜接台一線。圖／新竹縣政府提供

歷經11位交通部長、5位新竹縣長，在凍省前規劃、等待23個寒暑的台一線替代道路新建案，可望在新竹縣十大交通建設計畫中搶得第一棒，新竹縣府工務處表示，因經費龐大，將分年分期爭取交通部生活圈道路建設計畫經費補助，台68快速道路武陵段的缺口將優先提報施工，洗刷斷頭橋的黑歷史。

交通壅塞嚴重的台一線，連結新竹工業區、竹北市區和竹科，是竹北地區重要的南北向道路，在頭前溪橋段服務水準更惡化到F級（意指無舒適性及方便性可言，駕駛人有不安及焦躁的情緒出現），前省公路局在民國86年就進行替代道路研擬規劃事宜，但因時間太久遠，104年縣府再向公路總局爭取1500萬經費重新啟動，這項工程的先期規劃及基本設計案已核定，目前環境差異分析中。

楊文科表示，去年拜會交通部，爭取台1線替代道路等重大交通建設，交通部長林佳龍力挺，去年底也到竹縣現勘，楊文科說，為打通縣內交通路網各個關節，2020年新竹縣推出十大交通建設計畫，當中有多項是延宕多年的陳年舊案，其中獲林佳龍允諾支持的台1線替代道路案可望搶得頭香，首先執行，完工後將紓解台1線交通4成車流、帶動竹北西側地區的發展。

工務處指出，台一線替代道路主線起於明新科大附近，由台一線分出，以高架橋方式跨過鳳山溪進入竹北市，與竹54及118線橫交，往南跨頭前溪後與武陵路(台68線武陵路交流道)銜接；東側延伸支線銜接鳳山工業區至湖口榮光路，西側延伸支線銜接新豐德昌街，計畫道路主線及東西支線合計長度約7.3公里，工程經費約需51.23億元，用地取得費用約14.5億元，合計總建設費用為65.73億元。

工務處表示，考量建設規模及經費龐大，將優先推動118線至台68線間路段，台68武陵高架橋已預留銜接基礎與結構，長度1754公尺，其中含3座橋梁855公尺，工程經費13.6億元、用地取得4.5億元，合計約18.1億元，工期約750天完成。

台一線車流量大。圖／新竹縣政府提供

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