桃園捷運綠線延伸中壢再推進！可行性研究今獲政院核定

桃園捷運綠線開始施工，工程進度如火如荼，捷運綠線延伸中壢計畫進度也持續推進，桃園市捷運工程局指出，此案可行性研究已在今天獲行政院核定，市府將接續辦理綜合規畫相關作業，預計2年完成綜合規畫核定，希望在計畫核定後8年完工通車，未來這條捷運路線將串連捷運機場線及捷運綠線，八德搭往中壢只要13分鐘，可望翻轉中壢後站，加速地方發展。

桃園市三心六線軌道建設進度，機場捷運線最早完成，已在106年3月2日通車，其延伸線預計115年通車至A23站銜接中壢火車站；捷運綠線107年陸續動工，預計114年底陸續完工通車；鐵路地下化綜合規畫報告通過環評，正送行政院核定；捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德都進入綜合規畫撰寫報告階段，捷運綠線延伸中壢可行性研究則於今天獲行政院核定，正式邁入綜合規畫階段。

市府捷運工程局指出，捷運綠線延伸中壢計畫將連結機捷A23站與綠線G01站，是桃園環狀捷運路網最後一哩路，此計畫於106年4月18日由市府首次送交通部審議，歷經交通部及國發會審查修正後，今天終於接獲行政院同意函正式核定。

捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，沿線設置GE01至GE05共5個車站，起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經「建德路至崁頂路」的新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，計畫總經費約328.04億元，包含中央補助122.11億元，桃園市政府負擔205.93億元，自償率26.87%，計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。