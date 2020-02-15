新竹縣尖石山區櫻花綻開 免搭機出國就能賞美景

新竹縣尖石鄉山區的櫻花、桃花陸續綻開，尖石鄉長曾國大邀民眾到尖石賞櫻、泡湯、品嚐原住民風味美食，今天及22日晚間有晚會活動，可以體驗尖石的美好。

尖石鄉公所今天舉辦櫻桃花季記者會，曾國大致詞表示，「錦屏觀櫻」是昔日新竹縣八大景之一，近20年尖石鄉公所和地方居民有計畫的種植櫻花，希望讓前山、後山、公私領域遍地開花。

曾國大說，武漢肺炎疫情緊張，許多民眾避免出國遊玩，尖石鄉成為春遊賞櫻的好選擇，今天及22日2個週末有晚會，節目精彩又有摸彩抽好康。

尖石鄉公所提供新聞資料表示，今晚在新樂國小舉辦首場原住民之夜晚會，校園攝影廊道可看到原鄉學童用相機記錄原鄉之美，詮釋孩童對家鄉的新視野，晚會的歌唱、舞蹈比賽也精彩可期。

尖石鄉公所表示，第二場原住民之夜活動22日晚間在玉峰大橋旁登場，因該處是聯絡馬里光、宇抬及石磊部落的主要橋梁，民眾可到玉峰村的萬里山園，欣賞粉白相間的成片櫻花林，晚上再參加原住民之夜。