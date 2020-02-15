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怕借場地被貼標籤 竹縣焚化爐公聽會臨時喊卡

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
原訂今天下午2點在蓮花寺舉辦的焚化爐公聽會臨時取消，新竹縣環保代理局長羅仕臣表示，將擇地、擇期再辦。記者陳斯穎／攝影

新竹縣無焚化爐，垃圾長期堆置掩埋場，縣府為根本解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，原訂今天下午2點在蓮花寺舉辦公聽會，廟方卻臨時以不知辦「有爭議性公聽會」、未行文為由，取消場地租借；新竹縣環保代理局長羅仕臣表示，將擇地、擇期再辦，現場近300名參與者只能無奈就地解散。

新竹縣新建焚化爐以BOO（興建、擁有、營運）方式自建，原訂今天下午在預定地附近的蓮花寺召開公聽會，並邀集投資廠商、環保局、在地居民、民意代表等共同參與，但廟方臨時不租借場地，民眾也只能各自離去。

蓮花寺總幹事童哲燦表示，環保局在租借場地時僅說是辦活動，且只有填租借表單、未行公文告知，由於此公聽會具有爭議性，廟方擔心租借場地會被民眾誤會站在支持興建的立場，因此不予以借用。

羅仕臣表示，由於雙方對於場地溝通上有所誤解，公聽會將擇期、擇地再辦。副議長王炳漢則說，他聽到在地聲音有人支持、也有人反對，且公聽會通知時間太倉促，他會尊重民意代為發聲，也建議環保局借用附近學校舉辦公聽會。

新竹縣環保局指出，為解決新竹縣的垃圾問題，縣府擬引進民間的資金和技術，興建熱處理設施處理廢棄物方式，以BOO的方式辦理招商，預計採用高效能垃圾熱處理的設施，此舉對環境的影響較低，而且能源的轉換率較高，能兼具廢棄物處理和資源循環等的效益。

此案引發不少人關注，縣議員張珈源、連郁婷、蔡志環、鄭美琴、杜文中、立委邱泰源新竹辦公室主任王誠緯，竹北市民代表林宇洋、朱健銘及在地里長曾福、林秋榮、曾台安等人均到場。

縣府為根本解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，原訂今天下午2點在蓮花寺舉辦公聽會，廟方卻臨時取消場地租借。圖／新竹縣環保局提供
縣府為根本解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，原訂今天下午2點在蓮花寺舉辦公聽會，廟方卻臨時取消場地租借。圖／新竹縣環保局提供

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