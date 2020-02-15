竹縣尖石變身粉紅仙境 櫻桃花季登場賞花不必出國

新竹縣尖石鄉公所近20年來與地方居民有計畫的種植櫻花，不管是前山、後山都有盛開的櫻花。不同品種的櫻花從去年12月已陸續綻開，鄉公所2月15、22日起舉辦櫻桃花季活動，邀請全國各地遊客到尖石鄉賞花、泡湯、品嚐原住民風味美食。

尖石鄉長曾國大表示，日本新型冠狀病毒疫情近來緊張，到尖石鄉不必搭飛機，是春遊賞櫻的好選擇，15、22日兩個周末還有晚會，節目精彩又有摸彩抽好康，觀迎大家共襄盛舉。

首場原住民之今天傍晚在新樂國小舉辦，校園攝影廊道可看到原鄉學童用相機記錄原鄉之美，詮釋孩童對家鄉的新視野，晚會的歌唱、舞蹈比賽精彩可期。

新樂村村長朱元璋表示，八五山果園的富士櫻，不讓日本櫻花專美於前，藍天、白雲、山景以及新鮮健康的蔬菜水果，適合闔家旅遊。另外，數碼天空的櫻花也很漂亮，值得一遊。

2月22日第二場原住民之夜晚會在玉峰大橋旁登場，玉峰橋也是聯絡馬里光、宇抬及石磊部落的主要橋梁，白天可到玉峰村的萬里山園，欣賞粉白相間的成片櫻花林，晚上再參加原住民之夜。