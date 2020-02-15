快訊

22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜幕下浮現璀璨星座！台灣光影藝術節明年續辦

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台灣國際光影藝術節在國立台灣美術館戶外園區展出，正面廣場的大型作品「星座」、「星星的使者」，入夜後璀璨繽紛，成為矚目焦點。記者洪敬浤／攝影

2020台灣燈會在台中，國立台灣美術館與交通部觀光局合作推出台灣國際光影藝術節，今天上午舉行國際研討會。交通部長林佳龍致辭表示，台灣燈會舉辦30年，透過台灣光影藝術節擦亮台灣燈會的招牌，提升國際性與藝術性，明年將繼續舉行。

台灣光影藝術節在國美館戶外園區舉行，總共有7件作品，國美館正面廣場展出大型作品「星座」、「星星的使者」，由義大利設計師丹尼爾．蒙特韋德創作，高達2層樓的作品加上入夜後繽紛的色彩，成為矚目焦點。

國美館今上午舉行光影藝術節國際論壇，國際知名的里昂燈節、柏林燈節與神戶燈節等藝術創作者都到場。國美館長林志明說，台灣燈會從民俗節慶逐漸產生質變，傳統燈會著重造型，光影藝術創作讓美術館與節慶結合，更融入地景、空間設計，產生新的亮點。

林佳龍說，光影藝術節是台灣燈會的升級版，台灣燈會舉辦30年，今年要重新出發，提升國際性與藝術性，藉此擦亮品牌，讓國際知名燈節的創作者也能看見台灣；台灣也是光電、資通訊大國，把設計融入科技，讓台灣成為光之大國。

林佳龍說，光影藝術節提供舞台，給台灣藝術家與設計師，透過光影藝術節的平台，與國際交流，光影藝術節明年將續辦，打響知名度；2021台灣燈會由新竹市舉辦，不只打造燈會展區，透過城市光環境改造，讓燈會創作的光影藝術與科技保存下來，帶來城市的改變。

里昂燈節總監祖拉威克（Jean-Francois Zurawick）表示，里昂燈節從在地傳統活動，逐漸躍升為國際慶典，讓更多人看見。柏林燈節策展人比爾吉特．贊德（Birgit Zander）說，柏林燈節受到里昂燈節的影響，從2005年開始舉辦，如今是全球最大光影節慶，連續10晚的活動，創造90萬人次到柏林欣賞，帶動觀光效益。

台灣光影藝術節在國立台灣美術館戶外園區展出，光影創作「森林裡的洋流」在草坪浮現彩色光芒，呈現神秘美感。記者洪敬浤／攝影

台灣燈會 藝術節 里昂
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情衝擊觀光 林佳龍：守住社區防線 下半年觀光大反彈

光影藝術節論壇 里昂柏林燈節策展人齊聚

林佳龍：桃機減免租金、權利金

送花及巧克力　桃機感謝員工情人堅守崗位對抗疫情

相關新聞

武漢肺炎改稱新冠肺炎 苑裡新冠社區無辜撞名

中國把2019新型冠狀病毒引起的肺炎稱為「新冠肺炎」，「新冠」2字與苗栗縣苑裡鎮「新冠社區」撞名，但當地居民今天大多表示...

桃園魯冰花季今登場 15公頃黃金花海5裝置藝術

桃園市政府主辦之「2020戀戀魯冰花」，今天於大北坑休閒農業區開幕，由在地客家創作才女葉鈺渟現場演唱活動主題曲「妳係魯冰...

夜幕下浮現璀璨星座！台灣光影藝術節明年續辦

2020台灣燈會在台中，國立台灣美術館與交通部觀光局合作推出台灣國際光影藝術節，今天上午舉行國際研討會。交通部長林佳龍致...

疫情衝擊捐血量 全台首輛環保無動力捐血車亮相助陣

受新冠肺炎疫情衝擊，各地捐血量下滑，新竹捐血中心血液庫存只剩5天，擔心寒流來襲，庫存更吃緊，國際扶輪3502地區捐贈一輛...

竹縣橫山秘境升級 農委會補助3千萬農塘再生計畫

新竹縣橫山鄉農村部分農田及圳路年久失修、灌溉中斷，新竹農田水利會近2年向農委會爭取約3015萬，進行灌區外橫山村及田寮村...

新竹市十大固定測速照相看這裡 今年還會增兩支

新竹市地狹人稠，車流量多，超速違規也多，市警局交通隊公布十大固定式測速照相桿，其中，第一名是位於竹市東區寶山路317巷口...

桃市免費公車載客低 大刀先砍L128線3月停駛

桃園市政府每年花費2.7億餘元在全市13區推出免費公車「樂活巴」88條路線，由於部分路線載客率低，有檢討空間，市府交通局...

異國老少配同婚 戶政所登記

「我們終於在台灣結婚了！」苗栗縣25歲趙守泉與76歲英國籍安迪（Andrew Goodier）譜出異國同性戀曲，交往3年多，相知相惜，去年2月在眾人祝福下互許終身，12日傍晚由趙父和家人陪同在苗栗市戶政事務所完成結婚登記，趙守泉開心地將新的身分證PO在臉書，配偶欄登載安迪的中文名字「趙儒安」，獲親朋好友、網友祝福。

食品廠暖心 防疫人員加菜

各級學校延後開學，桃園市軒泰、全盛食品公司有感供應給學校團膳的有機蔬菜無處去，在市議員呂林小鳳、徐景文牽線下，昨天捐贈60大箱有機蔬菜給市政府，送到衛生局與教育局第一線防疫人員手上，昨天是西洋情人節，也給辛苦的「防疫情人」加油打氣，希望最終能度過新冠肺炎疫情難關。

里幹事追蹤居家檢疫 桃市擬補助電話費

新冠肺炎疫情延燒，自陸港澳入境或從港澳轉機返台者，都須居家檢疫14天，桃園激增至1300多人，每天得電話追蹤的里幹事業務大增，連假都沒得休，也花費不少電話費，里長則因未接到防疫公務指示，對里民詢問莫衷一是。市府強調，一律由里幹事系統聯繫追蹤，市長鄭文燦也研擬補助里幹事電話費，每月1000元到1500元不等。

龜山多處路段 即日起2個月展開交通大執法

桃園市龜山區萬壽路、振興路及忠義路段，因連接桃園、新北2地，加上地形起伏、多處彎道幅度大，常發生嚴重死傷交通事故，桃園市警局龜山分局即日起展開2個月「交通大執法專案」，針對超速、酒駕或機車未兩段式左轉，將重點、不定點路檢開單，呼籲民眾減速慢行，同時看緊荷包。

新竹大車站計畫又邁一大步 國發會審查通過可行性研究

新竹大車站計畫可行性研究案今天下午獲國家發展委員會審查通過，將報請行政院核定，新竹市政府指出，將同步啟動綜合規畫作業，新...

熱門新聞

防新冠肺炎 嘉基17日起入院需查核身分 18日起停夜診

因軍營保留最大塊溫泉地 宜蘭花3.4億打造礁溪之心

新冠肺炎疫情衝擊 花蓮一家藝品店大量解雇35人

新竹大車站計畫又邁一大步 國發會審查通過可行性研究

抗新冠肺炎免費裝 大武崙業者送二氧化氯殺菌劑

台鐵潮州站建站百年 「陽光小站」成為「站中站」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。