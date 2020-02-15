夜幕下浮現璀璨星座！台灣光影藝術節明年續辦

2020台灣燈會在台中，國立台灣美術館與交通部觀光局合作推出台灣國際光影藝術節，今天上午舉行國際研討會。交通部長林佳龍致辭表示，台灣燈會舉辦30年，透過台灣光影藝術節擦亮台灣燈會的招牌，提升國際性與藝術性，明年將繼續舉行。

台灣光影藝術節在國美館戶外園區舉行，總共有7件作品，國美館正面廣場展出大型作品「星座」、「星星的使者」，由義大利設計師丹尼爾．蒙特韋德創作，高達2層樓的作品加上入夜後繽紛的色彩，成為矚目焦點。

國美館今上午舉行光影藝術節國際論壇，國際知名的里昂燈節、柏林燈節與神戶燈節等藝術創作者都到場。國美館長林志明說，台灣燈會從民俗節慶逐漸產生質變，傳統燈會著重造型，光影藝術創作讓美術館與節慶結合，更融入地景、空間設計，產生新的亮點。

林佳龍說，光影藝術節是台灣燈會的升級版，台灣燈會舉辦30年，今年要重新出發，提升國際性與藝術性，藉此擦亮品牌，讓國際知名燈節的創作者也能看見台灣；台灣也是光電、資通訊大國，把設計融入科技，讓台灣成為光之大國。

林佳龍說，光影藝術節提供舞台，給台灣藝術家與設計師，透過光影藝術節的平台，與國際交流，光影藝術節明年將續辦，打響知名度；2021台灣燈會由新竹市舉辦，不只打造燈會展區，透過城市光環境改造，讓燈會創作的光影藝術與科技保存下來，帶來城市的改變。