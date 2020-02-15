疫情衝擊捐血量 全台首輛環保無動力捐血車亮相助陣

受新冠肺炎疫情衝擊，各地捐血量下滑，新竹捐血中心血液庫存只剩5天，擔心寒流來襲，庫存更吃緊，國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場啟用，因應疫情延長捐血時間至晚上7點，吸引不少民眾挽袖捐熱血，扶輪社預計今年再捐第2輛，市府也將協助覓地設捐血亭，提供舒適捐血環境。

該輛環保無動力捐血車「扶輪激勵1號」今天亮相，與一般捐血車很不相同，不僅採用外接電源、採用拖車機動式移動、環保無引擎廢氣排出，車內空間也較一般捐血車寬敞舒適，車上還有多台空調，民眾捐血感受不到噪音與廢氣，捐血變得環保許多。

今天捐贈典禮由國際扶輪3502地區總監楊肅欣與前總監沈文灶主持，邀來桃園市長鄭文燦、新竹捐血中心主任林冠州等人剪綵，並於11點開放民眾捐血，今天捐血者可拿到高科技陶瓷刀3件組與不鏽鋼真空保溫杯禮品，送完為止，目標盼募集300袋血。

鄭文燦今天也到車上參觀，肯定這樣的環保無動力捐血車車內空間寬敞舒適，無動力設計也可有效降低環境負擔，目前市府在桃園、八德、龜山與蘆竹建置定點捐車亭，希望未來環保無動力捐血車能越來越多，最理想能達到6輛，提供市民舒適捐血環境。

受到肺炎疫情影響，不少民眾減少出門機率，捐血意願也跟著降低，桃竹苗地區以往平均每天要有近1千袋血，以供應111家醫療院所需求，也因捐血量下滑，開始吃庫存，新竹捐血中心也希望透過「扶輪激勵1號」的亮相，能有更多捐血人回來捐血響應。

林冠州說，配合防疫工作，目前捐血車及捐血站室每天都會進行消毒清潔，並替每名捐血人量測體溫，並提供乾洗手要求清潔，同樣也會加強問診，了解捐血人的身體狀況以及旅遊史等，希望捐血人都能安心捐血。

另，因應疫情發展，捐血中心也規定，若近期到訪中港澳及新加坡地區者，回台後應暫緩捐血28天，若有確診後治癒及曾與確診密切接觸者也要暫緩28天，以確保血品安全，若為港澳轉機者則暫緩24天，這些規範與醫師與衛福部研討過，希望民眾配合，也提醒民眾若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀應盡快就醫並通知捐血中心。