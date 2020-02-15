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疫情衝擊捐血量 全台首輛環保無動力捐血車亮相助陣

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相，市長鄭文燦等人剪綵。記者張裕珍／攝影

受新冠肺炎疫情衝擊，各地捐血量下滑，新竹捐血中心血液庫存只剩5天，擔心寒流來襲，庫存更吃緊，國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場啟用，因應疫情延長捐血時間至晚上7點，吸引不少民眾挽袖捐熱血，扶輪社預計今年再捐第2輛，市府也將協助覓地設捐血亭，提供舒適捐血環境。

該輛環保無動力捐血車「扶輪激勵1號」今天亮相，與一般捐血車很不相同，不僅採用外接電源、採用拖車機動式移動、環保無引擎廢氣排出，車內空間也較一般捐血車寬敞舒適，車上還有多台空調，民眾捐血感受不到噪音與廢氣，捐血變得環保許多。

今天捐贈典禮由國際扶輪3502地區總監楊肅欣與前總監沈文灶主持，邀來桃園市長鄭文燦、新竹捐血中心主任林冠州等人剪綵，並於11點開放民眾捐血，今天捐血者可拿到高科技陶瓷刀3件組與不鏽鋼真空保溫杯禮品，送完為止，目標盼募集300袋血。

鄭文燦今天也到車上參觀，肯定這樣的環保無動力捐血車車內空間寬敞舒適，無動力設計也可有效降低環境負擔，目前市府在桃園、八德、龜山與蘆竹建置定點捐車亭，希望未來環保無動力捐血車能越來越多，最理想能達到6輛，提供市民舒適捐血環境。

受到肺炎疫情影響，不少民眾減少出門機率，捐血意願也跟著降低，桃竹苗地區以往平均每天要有近1千袋血，以供應111家醫療院所需求，也因捐血量下滑，開始吃庫存，新竹捐血中心也希望透過「扶輪激勵1號」的亮相，能有更多捐血人回來捐血響應。

林冠州說，配合防疫工作，目前捐血車及捐血站室每天都會進行消毒清潔，並替每名捐血人量測體溫，並提供乾洗手要求清潔，同樣也會加強問診，了解捐血人的身體狀況以及旅遊史等，希望捐血人都能安心捐血。

另，因應疫情發展，捐血中心也規定，若近期到訪中港澳及新加坡地區者，回台後應暫緩捐血28天，若有確診後治癒及曾與確診密切接觸者也要暫緩28天，以確保血品安全，若為港澳轉機者則暫緩24天，這些規範與醫師與衛福部研討過，希望民眾配合，也提醒民眾若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀應盡快就醫並通知捐血中心。

至於環保無動力捐血車「扶輪激勵1號」未來將常駐在桃園藝文特區同德六街與藝文一街口的捐血停旁專用車格，新竹捐血中心指出，之後會規畫一周開放捐血三天，其他天則會停駐在車格，達到宣傳效果，捐血時間會再行公告。

國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相，配合防疫加強消毒工作等。記者張裕珍／攝影
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相，因應疫情延長捐血時間至晚上7點，吸引不少民眾挽袖捐熱血。記者張裕珍／攝影
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相，市長鄭文燦等人剪綵。記者張裕珍／攝影
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相，因應疫情延長捐血時間至晚上7點，吸引不少民眾挽袖捐熱血。記者張裕珍／攝影
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相，市長鄭文燦上車參觀。記者張裕珍／攝影
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，空間寬敞明亮。記者張裕珍／攝影
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相啟用。記者張裕珍／攝影
國際扶輪3502地區捐贈一輛價值550萬元的環保無動力車，今天終於在桃園藝文廣場亮相，上車一律要消毒雙手。記者張裕珍／攝影

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