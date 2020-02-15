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竹縣橫山秘境升級 農委會補助3千萬農塘再生計畫
新竹縣橫山鄉農村部分農田及圳路年久失修、灌溉中斷，新竹農田水利會近2年向農委會爭取約3015萬，進行灌區外橫山村及田寮村一帶，恢復圳路灌溉取水功能暨農塘再生改善計畫，今年也與水保局台北分局合作，將投入經費1250萬元，規劃田寮村3處滯洪農塘設施改善工程，改善後受益面積達106公頃、受益農戶約500多戶。
新竹農田水利會指出，三叉埤是新竹縣特有的秘境，埤池位在3座山谷的凹處，是灌溉用的一處水塘，面積約有2甲地，旁邊的小步道讓遊客可停留欣賞風景。
新竹縣長楊文科表示，新竹農田水利會跨域協調，積極爭取改善農村，回應地方農友期盼恢復灌溉功能、讓農田復耕的需求，107至108年間陸續執行三叉埤幹線更新改善工程第一及第二期、南窩水系幹線更新改善工程、南窩水系支線更新改善工程等，其中「三叉埤幹線更新改善工程第一期」更榮獲108年全國優良農業建設工程「優等獎」肯定，也讓橫山鄉成為竹縣一大亮點。
新竹農田水利會表示，農水路幹線工程第一期去年2月完工後，不僅改善了農田渠道功能，採用預鑄疊塊植栽綠化，串聯農塘景觀，恢復百年水圳風華，讓歷史文化保存延續，也利用水利生態與河蜆復育，營造環境教育場域，並栽種引蝶作物「高士佛澤蘭」，改善既有的洗衫坑，保留當地農村記憶。
新竹農田水利會今年與農委會農田水利處、水土保持局、橫山鄉公所及農業工程研究中心等合作，預計進行田寮村3處滯洪農塘設施改善工程，新竹農田水利會已規劃該地區建立旱作示範區，建議種植油茶及洛神花等作物，將池底清出的淤泥用於填裝太空包，進行邊坡保護，並以蜜源及食農植栽綠美化農塘周遭，也將改善農塘間的通水斷面，提高輸水能力，增加農塘蓄存容量。
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