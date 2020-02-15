桃園魯冰花季今登場 15公頃黃金花海5裝置藝術

桃園市政府主辦之「2020戀戀魯冰花」，今天於大北坑休閒農業區開幕，由在地客家創作才女葉鈺渟現場演唱活動主題曲「妳係魯冰花」，透過溫暖柔和的聲音，傳遞母親陪伴堅定的力量，恰似魯冰花象徵的精神意涵，為活動展開序幕。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，「2020戀戀魯冰花」已邁入第三屆，自2月15日起至3月8日止，15公頃黃金花海將遍佈大北坑及三和展區，現場除了安排各式精彩體驗活動，並打造5座魯冰花裝置藝術作為打卡拍照景點，歡迎全國民眾把握盛開花期，攜手到龍潭食茶賞花，體驗茶鄉的美好文化。

鄭文燦指出，第三屆「2020戀戀魯冰花」將魯冰花孕育茶樹的母親精神打造為特色品牌，展現茶鄉文化的多元面向。魯冰花又稱為「客家人的母親花」，在年後凋謝、化為花肥，成為茶樹生長的養分，在「台灣文學之母」鍾肇政先生的長篇小說「魯冰花」，更深刻凸顯出客家人對重視教育、奉獻的魯冰花精神。

魯冰花是龍潭最具有代表性的花種，龍潭除了是各地遊客參加魯冰花節的首選，也是桃園茶鄉、休閒景觀餐廳最多的地方，期勉龍潭魯冰花季能夠逐年累積特色，展現桃園推動休閒農業成果，市府並研議於明年將魯冰花季結合地景藝術，體現茶鄉文化、振興觀光、活化客庄，讓大家對客家的傳統有更深的了解，同時也享受到最好的旅遊體驗。