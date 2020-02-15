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桃園魯冰花季今登場 15公頃黃金花海5裝置藝術

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
今年盛開的魯冰花，遍布大北坑休閒農業區，吸引滿滿民眾參觀。圖／客家局提供

桃園市政府主辦之「2020戀戀魯冰花」，今天於大北坑休閒農業區開幕，由在地客家創作才女葉鈺渟現場演唱活動主題曲「妳係魯冰花」，透過溫暖柔和的聲音，傳遞母親陪伴堅定的力量，恰似魯冰花象徵的精神意涵，為活動展開序幕。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，「2020戀戀魯冰花」已邁入第三屆，自2月15日起至3月8日止，15公頃黃金花海將遍佈大北坑及三和展區，現場除了安排各式精彩體驗活動，並打造5座魯冰花裝置藝術作為打卡拍照景點，歡迎全國民眾把握盛開花期，攜手到龍潭食茶賞花，體驗茶鄉的美好文化。

鄭文燦指出，第三屆「2020戀戀魯冰花」將魯冰花孕育茶樹的母親精神打造為特色品牌，展現茶鄉文化的多元面向。魯冰花又稱為「客家人的母親花」，在年後凋謝、化為花肥，成為茶樹生長的養分，在「台灣文學之母」鍾肇政先生的長篇小說「魯冰花」，更深刻凸顯出客家人對重視教育、奉獻的魯冰花精神。

魯冰花是龍潭最具有代表性的花種，龍潭除了是各地遊客參加魯冰花節的首選，也是桃園茶鄉、休閒景觀餐廳最多的地方，期勉龍潭魯冰花季能夠逐年累積特色，展現桃園推動休閒農業成果，市府並研議於明年將魯冰花季結合地景藝術，體現茶鄉文化、振興觀光、活化客庄，讓大家對客家的傳統有更深的了解，同時也享受到最好的旅遊體驗。

客家局長何明光補充，活動將於大北坑及三和展區安排各式精彩的客家音樂饗宴、地景藝術、農事體驗、DIY主題手作、版印魯冰花活動、IG美照徵選、寫生比賽、小農市集、打卡贈好禮及茶席體驗等活動，週末假日更提供免費接駁車服務，民眾可至2020戀戀魯冰花活動官網（http://hakkadata.tycg.gov.tw/eventWeb/2020lupinus/index.aspx）查詢，或至臉書搜尋「大北坑休閒農業區-戀戀魯冰花」追蹤活動消息。

由龍潭創作才女葉鈺渟演唱魯冰花主題曲 ， 為魯冰花季揭開序幕。圖／客家局提供
打造5座魯冰花裝置藝術作為打卡拍照景點，其中裝置藝術「煇」，位於三和展區，象徵「光彩」。
桃園市政府主辦之「2020戀戀魯冰花」，今天於大北坑休閒農業區舉辦開幕活動。圖／客家局提供

鄭文燦 鍾肇政 裝置藝術
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