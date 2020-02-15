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直播／疫情指揮中心召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

武漢肺炎改稱新冠肺炎 苑裡新冠社區無辜撞名

中央社 / 苗栗縣15日電

中國把2019新型冠狀病毒引起的肺炎稱為「新冠肺炎」，「新冠」2字與苗栗縣苑裡鎮「新冠社區」撞名，但當地居民今天大多表示，生活不受影響，如何防疫較重要。

中國國務院8日召開記者會宣布，武漢肺炎暫時命名為「新型冠狀病毒肺炎」，英文名稱為「NovelCoronavirus Pneumonia」，可簡稱為「新冠肺炎」或「NCP」，世界衛生組織WHO為避免對相關地點造成影響，也已將此次檢出的病毒命名為2019新型冠狀病毒。

苑裡鎮眼尖的民眾發現，簡稱「新冠肺炎」剛好與地方上「新冠社區」撞名，社區居民指出，新冠社區成立大約30年，總共50餘戶住家，武漢肺炎改稱新冠肺炎的做法，「當然不是很好」，但目前沒有想那麼多。

當地居民指出，武漢肺炎疫情越演越烈，感染人數上萬人，並散播到世界各地，人人都避之唯恐不及，雖然改名為新冠肺炎，但大家都認為應該把重點放在如何防疫，至於名稱是甚麼或者有沒有撞名，倒不是那麼重要。

苗栗縣政府衛生局疾管科長廖秀慧表示，世界衛生組織（WHO）針對傳染病的名稱，都不會冠上名稱或地名，避免造成汙名化，而針對武漢發現多起病毒傳染，國內稱為「嚴重特殊傳染性肺炎」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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