快訊

居家檢疫不能搭高鐵回家！入境陸配違規將罰15萬元

永和河濱駭人分屍案 4凶嫌最重判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市免費公車載客低 大刀先砍L128線3月停駛

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區L128路線每趟僅3人搭乘，搭乘狀況奚落，桃園市交通局經評估決議於3月1日起停駛，以提升「桃園市樂活巴」的營運績效。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府每年花費2.7億餘元在全市13區推出免費公車「樂活巴」88條路線，由於部分路線載客率低，有檢討空間，市府交通局歷經1年時間著手乘車電子票證大數據資料分析，今天宣布第一波將桃園區L128路線列入優先裁撤路線，該路線每趟僅3人搭乘，經評估決議於3月1日起停駛，以提升「桃園市樂活巴」的營運績效。

市府交通局指出，L128路線為桃園區公所至桃園榮總的循環路線，全長10.5公里，每日7班次，首班車每天上午9點10分、末班車每天下午3點10分皆由桃園區公所發車，班距為1小時一班，歷經1年數據分析發現，該路線每天載客25人，平均每班次3人。

市府交通局估算，該路線每天營運成本為3千元，由於搭乘人數稀落，平均每人每次補助113元，107年更曾高達204元，且經分析民眾搭乘主要上下車點為桃園區公所與桃園榮民醫院，平均2人搭乘，其他上下車點更無常態搭乘需求，將比對市區公車路線，其實有既有市區公車707A及1B等路線替代，因此，經評估決議L128自3月1日起停駛。

桃園區L128路線率先停駛，其他路線也將視情況調整，交通局表示將逐一檢視各路線的年班次數、每班次載客數、每人每次補助費用、彎繞度、路線重疊度及是否有其他可替代公車路線等，並依各路線狀況擬定調整策略，針對營運狀況差的路線可採以路線裁撤、縮駛減班調整改線，而狀況好的路線除維持可轉為收費的市區公車路線。

桃園區L128路線每趟僅3人搭乘，搭乘狀況奚落，桃園市交通局經評估決議於3月1日起停駛，以提升「桃園市樂活巴」的營運績效。圖／桃園市交通局提供

公車 榮民 榮總
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

里幹事追蹤居家檢疫 桃市擬補助電話費

帥氣局長「撩」下去 情人節獻身宣傳台灣燈會

桃市流感疫苗還有2萬多劑 鄭文燦籲儘速施打

桃市人事遷調「不能6年同職務」

相關新聞

桃市免費公車載客低 大刀先砍L128線3月停駛

桃園市政府每年花費2.7億餘元在全市13區推出免費公車「樂活巴」88條路線，由於部分路線載客率低，有檢討空間，市府交通局...

異國老少配同婚 戶政所登記

「我們終於在台灣結婚了！」苗栗縣25歲趙守泉與76歲英國籍安迪（Andrew Goodier）譜出異國同性戀曲，交往3年多，相知相惜，去年2月在眾人祝福下互許終身，12日傍晚由趙父和家人陪同在苗栗市戶政事務所完成結婚登記，趙守泉開心地將新的身分證PO在臉書，配偶欄登載安迪的中文名字「趙儒安」，獲親朋好友、網友祝福。

食品廠暖心 防疫人員加菜

各級學校延後開學，桃園市軒泰、全盛食品公司有感供應給學校團膳的有機蔬菜無處去，在市議員呂林小鳳、徐景文牽線下，昨天捐贈60大箱有機蔬菜給市政府，送到衛生局與教育局第一線防疫人員手上，昨天是西洋情人節，也給辛苦的「防疫情人」加油打氣，希望最終能度過新冠肺炎疫情難關。

里幹事追蹤居家檢疫 桃市擬補助電話費

新冠肺炎疫情延燒，自陸港澳入境或從港澳轉機返台者，都須居家檢疫14天，桃園激增至1300多人，每天得電話追蹤的里幹事業務大增，連假都沒得休，也花費不少電話費，里長則因未接到防疫公務指示，對里民詢問莫衷一是。市府強調，一律由里幹事系統聯繫追蹤，市長鄭文燦也研擬補助里幹事電話費，每月1000元到1500元不等。

龜山多處路段 即日起2個月展開交通大執法

桃園市龜山區萬壽路、振興路及忠義路段，因連接桃園、新北2地，加上地形起伏、多處彎道幅度大，常發生嚴重死傷交通事故，桃園市警局龜山分局即日起展開2個月「交通大執法專案」，針對超速、酒駕或機車未兩段式左轉，將重點、不定點路檢開單，呼籲民眾減速慢行，同時看緊荷包。

新竹大車站計畫又邁一大步 國發會審查通過可行性研究

新竹大車站計畫可行性研究案今天下午獲國家發展委員會審查通過，將報請行政院核定，新竹市政府指出，將同步啟動綜合規畫作業，新...

送花及巧克力　桃機感謝員工情人堅守崗位對抗疫情

由於新冠肺炎（COVID-19） 疫情重創台灣旅遊觀光及航空等產業，國內旅運量最大的桃園國際機場更是首當其衝，旅客數下滑...

出磺坑老倉庫大批油礦探採文獻 勾勒百年老礦場發展史

苗栗縣政府盼打造公館鄉出磺坑成為縣內休憩旅遊及文化觀光的新亮點，現持續辦理「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，文化觀...

里幹事天天追蹤居家檢疫 鄭文燦：補助電話費

新冠肺炎疫情延燒，目前自中港澳入境台灣或從港澳轉機返台者，都須居家檢疫14天，桃園激增至1300多人，由於里幹事得天天追...

民進黨苗栗縣黨部主委之爭 吳宜臻宣布退出主委選舉

苗栗縣是綠營在台灣西部唯一未執政縣市，民進黨將苗栗縣視為艱困選區，民進黨苗栗縣黨部主委改選5月登場，現任主委杜文卿任期將...

新竹縣竹東鎮長補選 18日舉行公辦政見發表會

新竹縣竹東鎮長補選訂於2月22日投開票，竹東鎮公所表示，公辦政見發表會訂於18日上午10點在竹東動漫園區西側舉行，歡迎鄉...

情人節不受疫情影響 情侶成雙成對逛百貨

今天是2月14日情人節，儘管新冠肺炎（COVID-19）議題討論熱烈，不少消費者準備送禮、聚餐向另一半表達愛意。其中，桃園市中壢...

熱門新聞

記得先儲水！桃園這裡19日將停水或降水壓11小時

防新冠肺炎 嘉基17日起入院需查核身分 18日起停夜診

「終於在台灣結婚了」婚禮後1年 趙守泉配偶欄登記趙儒安

因軍營保留最大塊溫泉地 宜蘭花3.4億打造礁溪之心

新冠肺炎疫情衝擊 花蓮一家藝品店大量解雇35人

新竹大車站計畫又邁一大步 國發會審查通過可行性研究

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。