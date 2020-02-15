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桃市免費公車載客低 大刀先砍L128線3月停駛
桃園市政府每年花費2.7億餘元在全市13區推出免費公車「樂活巴」88條路線，由於部分路線載客率低，有檢討空間，市府交通局歷經1年時間著手乘車電子票證大數據資料分析，今天宣布第一波將桃園區L128路線列入優先裁撤路線，該路線每趟僅3人搭乘，經評估決議於3月1日起停駛，以提升「桃園市樂活巴」的營運績效。
市府交通局指出，L128路線為桃園區公所至桃園榮總的循環路線，全長10.5公里，每日7班次，首班車每天上午9點10分、末班車每天下午3點10分皆由桃園區公所發車，班距為1小時一班，歷經1年數據分析發現，該路線每天載客25人，平均每班次3人。
市府交通局估算，該路線每天營運成本為3千元，由於搭乘人數稀落，平均每人每次補助113元，107年更曾高達204元，且經分析民眾搭乘主要上下車點為桃園區公所與桃園榮民醫院，平均2人搭乘，其他上下車點更無常態搭乘需求，將比對市區公車路線，其實有既有市區公車707A及1B等路線替代，因此，經評估決議L128自3月1日起停駛。
桃園區L128路線率先停駛，其他路線也將視情況調整，交通局表示將逐一檢視各路線的年班次數、每班次載客數、每人每次補助費用、彎繞度、路線重疊度及是否有其他可替代公車路線等，並依各路線狀況擬定調整策略，針對營運狀況差的路線可採以路線裁撤、縮駛減班調整改線，而狀況好的路線除維持可轉為收費的市區公車路線。
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