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新竹大車站計畫又邁一大步 國發會審查通過可行性研究

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
國發會今天審查通過新竹大車站計畫可行性研究案，將報行政院核定，新竹市府將同步啟動綜合規畫。報系資料照片

新竹大車站計畫可行性研究案今天下午獲國家發展委員會審查通過，將報請行政院核定，新竹市政府指出，將同步啟動綜合規畫作業，新竹大車站計畫將是全台第1個採跨站平台方式縫合前後站、藉此活絡城市發展的交通計畫，將使竹市百年車站風華再現，完整建構步行城市的願景。

市府指出，大車站計畫將成為串聯新竹前後站的重要樞紐，工程經費初估65.3億元，秉持人本友善與低成本、高效益方案，建立起串聯前後車站的跨站平台，完工後除了縫合前後站翻轉城市軸線，也將提供多元運具，成為竹市新地標。

市府指出，大車站計畫首要考量是交通便利性，需充分考量民眾前往跨站平台轉乘和消費是否便利；再來是要與台鐵共同開發前後車站區域，帶動附近商圈，導入新竹地區的高消費力。

最後透過都市更新、都市景觀及人行系統的重整與串聯，縫合被鐵路切割的前後站都市紋理，預期新竹大車站計畫將成為未來台灣首座採跨站式車站改造的新典範，藉以達成市民、台鐵局雙贏的成果。

市府指出，此案經交通部審議通過後，今天下午國發會召開審查會議，原則通過，將報請行政院核定，市府將同步啟動合規畫作業，包括交通、工程、財務及都市計畫變更等，預計1年完成後，循序報請交通部及行政院核定，目前新竹火車站單日旅客流量約4.5萬人次，未來大車站完成後，將可提升至8.6萬人次。

市府指出，都市計畫變更包括火車站及周邊台鐵土地等範圍，將變更為車站專區，市府會持續與台鐵、鐵道局協調合作，加速推動新竹大車站計畫早日落實。

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