送花及巧克力 桃機感謝員工情人堅守崗位對抗疫情
由於新冠肺炎（COVID-19） 疫情重創台灣旅遊觀光及航空等產業，國內旅運量最大的桃園國際機場更是首當其衝，旅客數下滑不到去年的一半，為了阻絕疫情於境外，桃機各單位都上緊發條備戰，交通部部長林佳龍上午前往桃機關心第一線工作人員，林佳龍表示，台灣的防疫表現是國際模範生，防疫工作相當重要，但提醒大家還是要用健康的心態來過正常的生活，只要把防疫工作及自我防護做好，大家還是可以快樂、平安的正常過生活。
為了給工作人員打氣，也祝大家西洋情人節快樂，林佳龍特別致贈玫瑰花；為了感謝工作人員在疫情爆發期間仍堅守崗位，桃機公司總經理林祥生追加致贈員工埔里知名本土品牌生巧克力，讓投入防疫的同仁也能溫暖開心過個情人節。機場同仁吃著新鮮現作的生巧克力，直呼不輸日本必買伴手禮品牌。
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