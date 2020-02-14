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出磺坑老倉庫大批油礦探採文獻 勾勒百年老礦場發展史

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
日治昭和2年（1927）臺車設計圖。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣政府盼打造公館鄉出磺坑成為縣內休憩旅遊及文化觀光的新亮點，現持續辦理「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，文化觀光局針對出磺坑礦區的油礦業文獻、檔案清查，最近整理出一批從未曝光過的文史資料，將展出供民眾一睹。

出磺坑是世界上現存最古老且仍在生產的油礦區之一，見證百餘年來台灣探採油礦的歷史，場內擁有豐富的文化資產，也是苗栗縣公告登錄重要文化景觀。

文觀局指出，出磺坑礦區1至4號檔案倉庫存放大量油礦生產相關檔案文獻，是釐清台灣石油技術史不可或缺的一環，現階段清查中，已發現許多日治時期繪製的珍貴藍晒圖面，背後隱藏許多歷史線索，例如日本石油株式會社繪製的天然瓦斯採取所位置圖、台車設計圖，反映出1920年代出磺坑38號井大噴發後，為因應煉油與儲油設備的不足，積極建設各項交通運輸設施的景況。

清查計畫針對中油探採事業部所轄的1至4號檔案倉庫、檔案室、圖書室等進行相關文獻資源清查，初步分類為測勘、鑽井、採油、礦場設施、福利休閒等主題。各主題檔案中，除了從未曝光的管線圖和纜車設計圖，還包含早期油人的手寫鑽探日誌、礦區地形圖及宿舍改建圖等，其中許多設施，包括空中纜車已拆除，但也有許多建築如6號處長宿舍等，迄今保存完整，並已登錄為苗栗縣歷史建築

文化觀光局長林彥甫表示，文觀局現正著手規畫以出磺坑老地圖作為階段性成果展示主題，盼藉由這些從未曝光過的藍晒、設計等圖面，透過今昔對比，勾勒出早期出磺坑礦區的繁華和風貌，呈現百年礦場的礦業技術、產業發展和空間紋理等文化況味，讓民眾以嶄新角度認識這塊土地的歷史。

日治昭和2年（1927）天然瓦斯採取所位置圖。圖／苗栗縣文化觀光局提供
出磺坑礦場6號宿舍改建設計圖。圖／苗栗縣文化觀光局提供
竹東19號井坑況日誌。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣 歷史建築
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