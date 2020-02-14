里幹事天天追蹤居家檢疫 鄭文燦：補助電話費

新冠肺炎疫情延燒，目前自中港澳入境台灣或從港澳轉機返台者，都須居家檢疫14天，桃園激增至1300多人，由於里幹事得天天追蹤回報，不僅增加工作負擔與壓力，電話費也隨之大增，市長鄭文燦今主持防疫專案會議指示，將研議補助里幹事手機通話費，補助1個月約1千元到1500元。

依據中央流行疫情指揮中心規定，與確診對象接觸需居家隔離，若有中港澳旅遊史則須居家檢疫，2者都須留在住家或住宿地點不得外出，不得搭乘大眾運輸工具，每天要詳實記錄體溫、身體狀況，且與家人要保持1公尺距離，共用家具與衛浴設備要消毒。

其中居家檢疫追蹤由地方民政體系負責，由里幹事執行，目前桃園監測居家檢疫人數增加至1300多人，負責的里幹事約160人，市府民政局今天在防疫專案會議上報告追蹤情形，並提出里幹事手機通話費補助構想，希望能補貼在前線辛勞防疫的里幹事。

鄭文燦說，桃園居家檢疫增加至1300多位，請民政局研議提供負責檢疫工作的里幹事手機通話費補助，因里幹事打那麼多電話都要自掏腰包，希望每月至少補助1千元。

民政局指出，由於里幹事一般負責三至四個里，此次居家檢疫工作，可能會因為該里有里民揪團到中港澳地區旅遊，里幹事一口氣需要負責到二、三十人，每天都要電話追蹤至少一次，負擔較大，也因為天天要追蹤回報，幾乎無法休假，真的有事再請其他里幹事協助，已請各區公所調查里幹事實際通話情形，給予最周延的補貼。