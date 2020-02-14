民進黨苗栗縣黨部主委之爭 吳宜臻宣布退出主委選舉

苗栗縣是綠營在台灣西部唯一未執政縣市，民進黨將苗栗縣視為艱困選區，民進黨苗栗縣黨部主委改選5月登場，現任主委杜文卿任期將屆，宣布不參選。黨部主委之爭，連日來引發紛擾，為免改選之爭掀起黨內廝殺，杜文卿今邀請黨公職與青年幹部座談，會中討論「世代交替，團結合作，化解誤會」，原本表態參選黨部主委的行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻，今宣布退出主委選舉，但會開始布局2022苗栗縣長選舉。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說，他任期已到，不會參選此屆黨部主委選舉，召開幹部座談，希望討論未來民進黨在苗栗縣推展，盼大家「世代交替，黨內團結」。

有意角逐苗栗縣民進黨部主委的有，縣議員羅貴星、許櫻萍、前縣議員李貴富，與縣黨部執行委員陳泰源，與行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻，吳在今天會議接近尾聲，宣布退出此次黨部主委參選。

羅貴星今因有要事請假；吳宜臻說，她在本月5日表態參選，地方黨員多了緊張與對立，因為她的參選造成「杜系」與「非杜系」對決局面，變成三角督。

吳宜臻說，即使蔡英文總統在2016與2020年總統選舉，聲勢度高時，苗栗縣得票率45％，無法過半，「團結都不足以力抗國民黨，何況分裂？」，她認同杜的意見，黨部是輔選機器，苗栗縣改變只有倚賴年輕人對土地參與，將來黨務組織發展，應讓更多年輕世代加入，改由50歲以下新世代擔任，可以和民眾黨、時代力量，兩個年輕政黨在苗栗縣競爭，對黨務發展絕對有助益。

縣議員劉順松認為，要提早佈局準備，不要到時候臨時抱佛腳，推派的人成砲灰，苗栗是艱困選區，黨部要發揮對中央的影響力，黨部是作戰、輔選機器，不單是行政工作而已。

縣議員陳光軒說，這次總統、立委選舉投票，選民分裂投票，他建議黨部要成立青年事務部，希望未來黨部不管誰當選主委，都能針對青年這塊專職經營，傳統組織還是要顧及，年輕世代與傳統組織模式是不衝突的。

杜文卿重申，「團結才是力量，希望未來要選主委的人，大家都要坐下來，不要廝殺，沒有團結一切都是無效的」。