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新竹縣竹東鎮長補選 18日舉行公辦政見發表會
新竹縣竹東鎮長補選訂於2月22日投開票，竹東鎮公所表示，公辦政見發表會訂於18日上午10點在竹東動漫園區西側舉行，歡迎鄉親到場聆聽，瞭解各候選人政見。
此次補選共4人登記參選，日前舉行候選人號次抽籤作業，抽籤結果為鎮民代表會主席陳昌平1號、縣議員郭遠彰2號、榮華里里長林子丞3號、代理鎮長張順朋4號。
竹東鎮公所表示，因應新冠肺炎疫情，提醒民眾注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，並維持手部清潔，如發生發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，應儘速就醫後在家休息。
如有咳嗽或呼吸道症狀者，前往投票時，應配戴口罩，並請與他人保持1公尺以上之距離；懷孕婦女或慢性病患等，可配戴口罩投票，以加強自我保護。
若為居家隔離者、居家檢疫者，依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。
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