新竹縣竹東鎮長補選 18日舉行公辦政見發表會

「我們終於在台灣結婚了！」苗栗縣25歲趙守泉與76歲英國籍安迪（Andrew Goodier）譜出異國同性戀曲，交往3年多，去年2月在眾人祝福下互許終身，12日傍晚在趙父和家人陪同，到苗栗市戶政事務所完成結婚登記，成為合法同婚伴侶，趙守泉開心地把身分證PO臉書，配偶欄登載「趙儒安」，獲親朋好友、網友祝福。

2020-02-14 14:26