情人節不受疫情影響 情侶成雙成對逛百貨

今天是2月14日情人節，儘管新冠肺炎（武漢肺炎）議題討論熱烈，不少消費者準備送禮、聚餐向另一半表達愛意。其中，桃園市中壢區大江購物中心表示，不受疫情影響，今天還不到中午，購物中心就湧入人潮，許多都是成雙成對的情侶。

大江購物中心指出，近期受疫情影響，社會大眾對於自我保健的觀念格外重視，舉凡能幫助提升免疫力的保健食品、精油香氛類或滅菌消毒相關商品的詢問度也大幅上升，包括保健食品、精油、乾洗手都有不少女性消費者選購。

另外，因應情人節大江於2月12日至14日主打主題餐廳優惠，也推出包括化妝品、香氛、內衣與飾品配件、珠寶、腕表、萬寶龍等輕奢品促銷活動。

中壢SOGO百貨表示，情人節恰好在周末，加上天氣晴朗，今年2月14日情人節比去年人潮增加，加上還沒開學，特別是年輕情侶與學生族群都出門購物逛街，過節氣氛相較去年濃厚許多，情人節期間飾品、香水香氛、巧克力特別受到情侶青睞，成為賣場最熱銷的商品。