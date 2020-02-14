情人節不受疫情影響 情侶成雙成對逛百貨
今天是2月14日情人節，儘管新冠肺炎（武漢肺炎）議題討論熱烈，不少消費者準備送禮、聚餐向另一半表達愛意。其中，桃園市中壢區大江購物中心表示，不受疫情影響，今天還不到中午，購物中心就湧入人潮，許多都是成雙成對的情侶。
大江購物中心指出，近期受疫情影響，社會大眾對於自我保健的觀念格外重視，舉凡能幫助提升免疫力的保健食品、精油香氛類或滅菌消毒相關商品的詢問度也大幅上升，包括保健食品、精油、乾洗手都有不少女性消費者選購。
另外，因應情人節大江於2月12日至14日主打主題餐廳優惠，也推出包括化妝品、香氛、內衣與飾品配件、珠寶、腕表、萬寶龍等輕奢品促銷活動。
中壢SOGO百貨表示，情人節恰好在周末，加上天氣晴朗，今年2月14日情人節比去年人潮增加，加上還沒開學，特別是年輕情侶與學生族群都出門購物逛街，過節氣氛相較去年濃厚許多，情人節期間飾品、香水香氛、巧克力特別受到情侶青睞，成為賣場最熱銷的商品。
另外，中壢SOGO百貨1樓廣場大型丘比特糖果屋，成為許多出門曬太陽的親子家庭以及情侶的浪漫拍照打卡的熱門景點，另外，2月14日（五）至16日（日）起，推出情人節特別贈「我愛你~啾」活動，活動期間當日於全館單筆消費滿額，即可兌換馬卡龍等活動。
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