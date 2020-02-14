峨眉農會情人節推桶柑五人團購方案 正妹幫促銷好吸睛

因新冠肺炎開學延期，各地團膳受影響，加上過年提早，新竹縣峨眉鄉的柑桔市場價格從過年前巔峰，平均一公斤約25元、品質好的高達220元，直直往下掉。為行銷柑桔，新竹縣政府及峨眉鄉農會，在情人節這一天，推出「五人團購搏柑情~柑剛好！」促銷方案，邀請民眾不用出門，直接網路平台下單，就能吃到新鮮多汁的「23A級桶柑」。

縣長楊文科表示，峨眉鄉桶柑種植面積超過600公頃，今年桶柑大豐收，且平均甜度有12度以上，總產量預計1萬5000公噸以上，目前還有近5成的數量要販售，為此縣府農業處、教育處、工策會等單位也協助行銷到科學園區、農民市場等，農會更推出優惠價，歡迎鄉親朋友踴躍購買，地產地銷，讓果農一年的辛苦有回報。

峨眉鄉農會推出CP值超高的「五人團購搏柑情~柑剛好！」方案，為產量最好的23A級桶柑（周徑23公分），以25台斤盒裝箱，內附5個分裝紙袋，原價800元限時促銷75折，600元即可購一箱（宅配運費另計），桃竹苗地區還加碼，推出訂購10箱免運費，由農會直送最新鮮。

農會總幹事陳冠義表示，此方案只要五人團購，每人平均120元就有5台斤桶柑，一家三口每天一顆，剛好享用一星期，是小資族、上班族、小家庭成員最適合的選擇。此外，農會也推出宣傳行銷柑桔影片，由農會正妹員工群參與影片製作與演出。

農會也與「農富利-優質生鮮量販店」合作網購平台，銷售價格含運費，桃竹苗地區同一地址訂購超過10 箱將扣除運費，民眾透過刷卡、轉帳、電匯方式，就能輕鬆購買甜蜜多汁柑橘，網購平台將陸續推出抽獎、贈送桶柑果汁等購物好康。想訂購的消費者，歡迎上臉書搜尋「峨農魅力購」查詢，或電洽峨眉鄉農會03-5800216。