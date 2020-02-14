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桃市流感疫苗還有2萬多劑 鄭文燦籲儘速施打
近期氣溫變化大，流感仍處流行期，依疾管署監測資料顯示，桃園市上周類流感就醫率16.60%，今年確診129名流感併發重症患者，其中125人沒有接種疫苗，市長鄭文燦今天到八德區旭登護理之家視察，確認有9成8住民已接種流感疫苗，並瞭解護理之家防疫整備情形給予肯定，他說，桃園目前剩2萬多劑疫苗，希望公費對象儘速施打。
新冠肺炎疫情延燒，鄭文燦今天早上主持防疫會議後，馬不停蹄到八德區旭登護理之家視察，在衛生局長王文彥陪同下先量測體溫、消毒雙手後進入，由旭登護理之家主任李麗珠引領參觀，一行人了解中心環境、床位設備、防疫物資與住民活動情形。
「這裡的環境很不錯！」鄭文燦說，護理之家的住民多為抵抗力較低的長者，目前有90多名長者入住，中心每天定期替長者量測體溫、消毒雙手，他實地走訪覺得環境不錯，也很通風無異味，由於正值流感流行期，他也關心住民施打流感疫苗的比率。
李麗珠說，住民施打流感疫苗比例約9成8，工作人員也有施打流感疫苗，部分懷孕者不勉強，因應新冠肺炎疫情，中心限制訪客訪視時間，從原本1天3次、每次2小時，縮短為1天2次、每次1小時，機構訪客若有住民外出訪回時，也要求量測體溫、手部消毒並要詳實紀錄，另針對中心環境消毒頻率，也從每天2次倍增至4次，高標準整備。
針對流感疫情，疾管署監測資料顯示，桃園市上周類流感就醫率16.60%，上周並無流感重症死亡個案，衛生局衛生局提醒民眾勤洗手、有流感症狀戴口罩速就醫，目前尚有2萬多劑流感疫苗，提醒65歲以上長者、高風險慢性病、50歲以上中壯年族群、6個月以上嬰幼兒等公費對象，攜帶健保卡前往13區衛生所儘早施打，提早產生保護力。
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