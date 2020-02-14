記得先儲水！桃園這裡19日將停水或降水壓11小時

台灣自來水公司為辦理桃園市桃園區國際路二段汰換管線工程，將於19日早上9點起至晚上8點在桃園區多里停水或降低水壓進行施工，將有5千戶停水11小時，請民眾預先儲水備用，桃園市經濟發展局今天發出停水訊息，表示將督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

市府經發局指出，此次停水區域包含桃園區的東門里、東山里、萬壽里、建國里、三民里（成功路二段）、成功里（成功路二段），至於水壓降低區域以桃園區的武陵里、成功里、三民里、朝陽里、民生里、青溪里等里為主。

經濟發展局提醒民眾，請預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理，詳情電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910。