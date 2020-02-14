暖心情人節！食品廠送60大箱有機蔬菜給「防疫情人」

各級學校延後開學，桃園軒泰、全盛食品公司有感供應給學校團膳的有機蔬菜無處去，在議員呂林小鳳、徐景文牽線之下，今天一口氣捐贈60大箱的有機蔬菜給市政府，一行人親自將新鮮的蔬菜送到衛生局與教育局第一線防疫人員手上，恰逢今天西洋情人節，也給辛苦的「防疫情人」加油打氣，希望最終能度過新冠肺炎疫情難關。

軒泰食品有限公司特助黃瑞瑩與全盛食品有限公司徐郁媛、徐緯承今天代表出席，黃瑞瑩說，爆發肺炎疫情，公私立學校延後開學，以致蔬菜無法進入校園，公司董事會與市議員呂林小鳳及徐景文聯繫後，決定將下周之前生產的有機蔬菜，陸續捐贈給桃園市各防疫單位，希望鼓勵防疫英雄忙於工作，沒時間買菜照料家中三餐的辛勞。

衛生局長王文彥、教育局長高安邦出席代表受贈，王文彥說，「好營養，好睡眠，武漢肺炎不會來」，他說這次肺炎疫情嚴峻，各局處都動起來，感謝善心人士替第一線防疫人員加菜，自己也響應市府政策，另外購買了30箱有機蔬菜箱，將發送給衛生局與衛生所人員，希望大家都能吃到健康蔬菜，齊心防疫幫助台灣度過這次的難關。

呂林小鳳、徐景文居中牽線促成這樁美事，今天也協助企業捐贈發送，呂林小鳳說，雖然學校開學延期，但這兩家食品公司仍珍惜蔬菜食物，自己也不捨也防疫人員日夜操勞，尤其桃園是機場第一線，防疫工作更加吃重，希望送上情人節禮物表達謝意。