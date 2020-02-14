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或者文旅快閃活動登場 用醬料呈現在地風味

中央社 / 新竹市14日電

座落新竹市舊城區的或者文旅預計今年開幕，今天起或者工藝櫥窗舉辦3天快閃活動，藉由推廣新竹各地風土物產，以「醬」為主題，讓民眾體驗新竹特色風味。

鴻梅文創企劃專員邱君豪告訴中央社記者，農曆年前，或者文旅團隊於新竹市中央路上的或者工藝櫥窗，以限時快閃店的形式，將新竹在地風味的「米」主題製作了一系列的特色料理，獲得迴響。

邱君豪說，當時活動介紹了10個稻農故事，在現場使用新竹縣竹北市農友呂正祥栽種的台中194白米放入土鍋中炊飯，吸引不少民眾聞香而來，體驗與了解新竹在地米種的豐富與美味。

邱君豪指出，今天起連續3天，每天上午11時至下午7時，則以「醬」主題快閃，呈現新竹代表性的傳統醬料，包括米豆豆腐乳、梅干菜、醬油等，現場除了介紹醬料小知識，同時展示嶄新的料理方式，打破以往對這些傳統醬料的印象。

邱君豪表示，或者文旅是或者團隊繼或者書店、或者蔬食、或者工藝櫥窗後的第四個營業門市據點，預計今年第二季開幕，以旅行、住宿、餐飲、風土物產等視角，期盼成為進入新竹旅遊的最佳入口，為旅人探索新竹精彩的風土與人事物。

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