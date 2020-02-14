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影／「終於在台灣結婚了」趙守泉、安迪同婚戀曲獲祝福

聯合報 / 記者劉星君胡蓬生／苗栗縣即時報導
25歲趙守泉和76歲英國男子安迪（Andrew Goodier），兩人去年2月16日在苗栗火車站旁的鐵道文物館以接受獻花方式「完婚」，獻花隊伍大排長龍，見證他們的愛情。圖／報系資料照

「我們終於在台灣結婚了！」苗栗縣25歲趙守泉與76歲英國籍安迪（Andrew Goodier）譜出異國同性戀曲，交往3年多，相知相惜，去年2月在眾人祝福下互許終身，12日傍晚在趙父和家人陪同，在苗栗市戶政事務所完成結婚登記，成為合法同婚伴侶，趙守泉開心地將新的身分證PO在臉書，配偶欄登載安迪的中文名字「趙儒安」，獲親朋好友、網友祝福。

趙守泉和安迪相差51歲，去年譜出真愛過程曝光，引起全國矚目，去年2月16日他們在苗栗火車站旁的鐵道文物館以接受獻花方式「完婚」，支持兩人同婚的民眾排隊獻花，人數超過500人，獻花隊伍大排長龍，見證他們的愛情。

安迪後來回英國取得單身證明等相關文件後，今年1月又來台，兩人原本計畫2月16日「完婚」周年紀念日辦理結婚登記，但碰上假日提前到12日，當天傍晚趙守泉下班後與安迪到戶政所完成結婚登記。

辦理登記花近1個小時，其中半小時花在安迪須親筆寫中文姓名「趙儒安」，中文名字是趙守泉請國文老師取的，符合安迪「溫和儒雅」個性。

趙守泉說，他早在3個月前提醒安迪，要練習寫中文名字，安迪答應會練，上周跟安迪說，如果之前沒練，這幾天好好惡補也可以，結果到戶所時，安迪竟用拼音簽出「Ru-an」，趙守泉當場傻眼，但談起這段過程，趙守泉笑得特別開懷，他說，早知道就幫安迪取「古一人」還可以省去筆畫。

完成登記後，兩人回家享用趙爸爸料理的晚餐，在安迪堅持下，還出去喝咖啡、品酒慶祝結婚；2人原本打算到日本慶祝「完婚」一周年，但因受疫情影響，改去宜蘭玩2天。

兩人終於在台灣完成登記，趙守泉說，「自己很幸運」即使之前沒有很明確跟家裡說，可能喜歡同性，「家人很支持我」，一開始總覺得「家人的理解比法律來的重要」，登記完成時「我們可以結婚，真的很開心！」。

趙守泉說，之前都是理智上知道可以結婚、有保障，行使配偶權，當辦完結婚登記後「感覺很不同」，身分證背面寫著「配偶」，而不是註記伴侶，「覺得台灣很不錯」。

趙守泉說，他跟安迪相處，沒有受年齡侷限。安迪做過讓他最感動的事，前年3月，他養的狗狗過世，很難過，告訴安迪的那個晚上，安迪隨即轉帳400元台幣，備註欄寫「幫狗狗買一朵花」，即使相隔異地，深知彼此心意。

安迪在英國養貓，這次來台結婚，託給房客代為照顧，房客近日要離開，安迪將在2月下旬回英國照顧；趙守泉也計畫今年工作告一段落，到英國與安迪在當地辦理結婚登記，希望在兩國都擁有合法婚姻，他們的愛情跨越國籍、年齡，共度幸福婚姻。

25歲趙守泉和76歲英國男子安迪（Andrew Goodier），兩人去年2月16日在苗栗火車站旁的鐵道文物館以接受獻花方式「完婚」，獻花隊伍大排長龍，見證他們的愛情。圖／報系資料照
「我們終於在台灣結婚了！」交往3年多的跨國同婚戀曲，去年引起全國矚目的趙守泉（左）和安迪，12日傍晚在苗栗市戶政事務所完成結婚登記，成為合法同婚伴侶。記者劉星君／攝影
「我們終於在台灣結婚了！」交往3年多的跨國同婚戀曲，去年引起全國矚目的趙守泉（左）和安迪，12日傍晚在苗栗市戶政事務所完成結婚登記，成為合法同婚伴侶。記者劉星君／攝影
「我們終於在台灣結婚了！」交往3年多的跨國同婚戀曲，去年引起全國矚目的趙守泉（左）和安迪，12日傍晚在苗栗市戶政事務所完成結婚登記，成為合法同婚伴侶。記者劉星君／攝影
趙守泉秀出新的身分證，配偶欄登載安迪的中文名字「趙儒安」。記者劉星君／攝影

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