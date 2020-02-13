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竹縣BOO建焚化爐、繩索公園改建 本周六下午辦公聽會

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣「竹北繩索公園」因具有挑戰性，被特公盟譽為全台15座特色公園之一，後因遊具老舊而拆除，明天將舉辦遊具更新說明會。圖／竹北市公所提供

新竹縣無焚化爐，委由外縣市協助清運，當竹市、苗栗焚化爐歲休時，竹縣垃圾只能堆置在掩埋場，加上近年焚化處理費調漲，新竹縣長楊文科拍定要蓋焚化爐，本周六下午2點將舉辦公聽會，由申請單位簡報投資興建計畫，邀請關注的居民、民代到場。

新竹縣環保局指出，為了解決新竹縣的垃圾問題，縣府擬引進民間的資金和技術，興建熱處理設施處理廢棄物方式，以BOO的方式辦理招商，預計採用高效能垃圾熱處理的設施，此舉對環境的影響較低，而且能源的轉換率較高，能兼具廢棄物處理和資源循環等的效益。

本周六下午2點將於竹縣竹北鳳岡蓮花寺舉辦公聽會，將由申請人簡報和說明，現場也會聆聽民眾的意見，縣府則計畫在本月底前公告最優申請人，然後議約、針對合約草案逐條討論，完成後才會簽約。

另外，新竹縣「竹北繩索公園」因具有挑戰性，被特公盟譽為全台15座特色公園之一，吸引不少孩童前來遊玩，去年9月因繩索遊具老舊而拆除，引發討論聲浪。竹北市長何淦銘也提到已編列230萬元的預算，將會重新施作繩索公園。

竹北市公所表示，本週六2點半將於竹北市中興里集會所舉辦遊具更新說明會，歡迎對此議題關心的民眾前來參與。

對此，網路上也有不少家長關注，除了希望這次更新維持原本繩索的九米高度，也提出希望攀爬架上能有溜滑梯相接，創造遊戲動線，特別是不要齊頭式的罐頭塑料遊具，透過分齡挑戰亦有變化的遊戲場，還給孩童一個好玩的公園。

新竹縣無焚化爐，委由外縣市協助清運，當竹市、苗栗焚化爐歲休時，竹縣垃圾只能堆置在掩埋場，圖為竹東垃圾掩埋場，去年底已清空。圖／本報資料照片

新竹 北市 焚化爐
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