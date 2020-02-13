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復康巴士司機被放無薪假？桃市社會局：誤會

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
復康巴士提供身障人士就醫、就學等接送服務，但因近來爆發新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，不少人減少外出，桃園復康巴士每天訂車需求銳減3成，市議員黃婉如接獲司機陳情，最近被放無薪假，無車可開，桃園市社會局回應，是協調司機放特休假，而非無薪假，應是誤會，今天將調整讓司機正常出班。圖／本報資料照

復康巴士提供身障人士就醫、就學等接送服務，但因近來爆發新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，不少人減少外出，桃園復康巴士每天訂車需求銳減3成，市議員黃婉如接獲司機陳情，最近被放無薪假，無車可開，桃園市社會局回應，是協調司機放特休假，而非無薪假，應是誤會，今天將調整讓司機正常出班，但因訂車減少，會減少出勤趟次。

桃園復康巴士經汰舊換新，還有不少民間善心捐車，現有180輛車，司機將近180人，由世豪租車公司指派負責身障人士接送，無奈受到疫情影響，司機工作也受波及。

黃婉如說，有復康巴士司機到服務處陳情，提到因為不少身障者擔心感染「怕怕的」，減少進出醫院頻率，復康巴士營運廠商基於成本考量減班，司機也因此被迫放無薪假，他認為，司機月薪才3萬多元，若車壞了還要自己負擔，如今又面臨無薪假等窘境，是疫情衝擊下的受害者，復康巴士由市府委託廠商營運，應對司機多份保障。

市府社會局身障福利科指出，這波疫情確實乘客減少，訂車需求也從每天1200至1300趟，銳減至每天900至1000趟左右，大概掉了將近3成左右，針對原本排定班表有需要調整減少出勤人數，因此會在司機自願情況之下，協調放特休假，但並非無薪假。

身障科長蘇美惠說，可能因溝通問題造成復康巴士司機誤解，為消除司機疑慮，今天已經跟廠商溝通檢討，維持目前司機出勤班表，但可能會減少出車趟數，舉例一天原本要跑20趟，可能就會減少至12趟，趟次排鬆一點，司機休息時間則會比以往要多。

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