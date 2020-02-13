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影／與神同行 苗栗文觀局印製中英日白沙屯媽進香手冊

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局今年特別編印中、英、日文版的「與神同行-白沙屯媽祖徒步進香」手冊，提供民眾索取。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖每年往北港徒步進香充滿傳統、神奇色彩，已成為國人及信眾參與熱烈的宗教文化活動，甚至吸引許多外籍人士來體驗，苗栗縣文化觀光局今年特別編印中、英、日文版的「與神同行-白沙屯媽祖徒步進香」手冊，介紹進香過程及儀式，盼民眾跟隨媽祖婆進香，也能進一步了解進香活動蘊含的豐富文化意涵。

白沙屯媽每年往北港進香，除放頭旗、登轎、出發、進火、回宮等重要時程，事先經擲筊向媽祖婆請示排定，途中行止、路線都是未知數，通霄、北港往數百公里，一路都由媽祖神轎引領香客南下、北返，進香行程充滿挑戰，近年來參與隨香的民眾愈來愈多，人數年年創新高。

白沙屯媽徒步進香2008年被苗栗縣列為無形文化資產，2010年又被文化部指定為重要民俗，從縣級提升為國家級，縣府每年也規畫「白沙屯媽進香」系列活動，透過媽祖文化嘉年華形式，希望號召更多信眾參與，體認媽祖信仰的文化特色。

苗栗縣文觀局長林彥甫指出，文化部文化資產局及白沙屯拱天宮管委會歷年都會出版相關叢書紀錄進香活動，鑑於白沙屯媽徒步進香近年來也吸引許多國外友人參與，因此縣府這次特別編印中、英、日3種語言的「與神同行」手冊，除提供國外友人了解整個徒步進香過程外，也期盼白沙屯媽祖徒步進香文化逐步走入國際；手冊可於文觀局及拱天宮服務台索取，索完為止，民眾也可從文觀局官網的媒體出版區線上閱讀下載手冊電子檔https://www.mlc.gov.tw/home.aspx。

今年白沙屯媽進香行程為農曆三月初一 (國曆3月24日)凌晨1點登轎、凌晨2點15分出發、三月初四 (3月27日)到北港、初五 (3月28日)清晨5點15分進火、初九 (4月1日)下午3點20分回宮；此外，出發前的放頭旗時辰為農曆二月廿八日子時11點20分，回宮後的開爐時辰為農曆三月廿日子時11點20分，相關進香公告訊息可上拱天宮官網查詢。

此外，立委陳超明今天也指出，經過他爭取，台鐵將於3月23日加開南下、北上各1車次；3月24日加開南下、北上各1車次；另外4月1日將加開南下、北下各3車次，歡迎參與進香民眾多利用，陳超明也提醒「香燈腳」，今年進香報名從國曆2月19日開始，大家別忘了時間。

苗栗縣文化觀光局今年特別編印中、英、日文版的「與神同行-白沙屯媽祖徒步進香」手冊，提供民眾索取。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年特別編印中、英、日文版的「與神同行-白沙屯媽祖徒步進香」手冊，提供民眾索取。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖 北港 苗栗縣
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