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桃園虎頭山創新園區催生 勤崴自駕車將在彰化這裡上路

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，遇到前方有人會自動停車。記者張裕珍／攝影

無人載具科技創新實驗條例去年底受理申請，中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，轉往台南沙崙自駕車場域驗證「考照」，成功在1月31日拿到全台第一張可營運的自駕車試車牌，未來將在彰化彰濱工業區上路，為期1年，今天下午在虎頭山創新園區辦記者會，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人試乘，直誇自駕車安全又舒適。

林佳龍今下午延後部會時間，到桃園見證全台首個通過無人載具創新實驗計畫團隊階段性成果，致詞時還說，過去桃園在自駕車領域並非跑第一，台中市在我當市長時，現任桃園航空城董事長王義川是當時的交通局長，當年在辦花博時在水湳智慧城、花博園區推出自駕車，「當時跑得很好」，但因廠商競爭關係，反讓桃園捷足先登，現在身為交通部長「我很想偏心，但偏不了心，因接下來的市府不是那麼積極」。

政府近年積極推動無人載具科技，經濟部技術處在前年12月公布無人載具科技創新實驗條例，去年10月25日開始受理申請，勤崴國際搶頭香，率先通過驗證、審議，上月底拿到台灣第1張自駕車試車牌，之後將以自駕觀光巴士模式在彰化上路，負責ARTC車輛中心所在地彰化鹿港天后宮停車場往返彰濱工業區接駁工作，將一年1千萬人次的天后宮人潮引導到彰濱觀光工廠，全長12.1公里，將為期1年。

勤崴國際成功拿到車牌，特別歸功於桃園虎頭山創新園區的研發環境，「是自駕車科技的首選勝地」，今天下午在虎頭山園區辦記者會分享喜悅，也感謝中央與地方政府攜手協助，尤其園區提供自駕車模擬器，有助於廠商測試高速公路、複雜路口等人車環境，並展示與銘傳大學電通系合作的障礙模擬機器人，讓自駕車可學習避障功能。

林佳龍、鄭文燦、行政院政務委員龔明鑫、勤崴國際董事長柯應鴻、車輛中心ARTC協理翁國樑、中華電信總經理郭水義等人下午坐進自駕車「WinBus」體驗，一路繞行園區道路轉彎、停紅燈，途中感測到前方有人，自駕車也會停車避免撞上。

林佳龍體驗後，直誇自駕車「很棒」，安全又舒適，車上有感測設施等，螢幕可即時顯示周邊環境，鄭文燦也說，自駕車的智慧辨識功能，遇到人就能停下來，完全沒有事先安排，感應相當準確。

林佳龍也肯定，地方政府認真、鄭文燦市長積極任事，交通部推動自駕車產業發展，發出的第1張試車牌就出自桃市虎頭山創新園區測試的車輛，將引領智慧交通火車頭，未來值得期待，之後會積極把法規、環境與產業聚落發展好，幫助地方政府快速推動。

鄭文燦說，桃園虎頭山就像是自駕車駕訓班，台南沙崙則是考照監理站，目前虎頭山創新園區已完成一期，目前將著手開發二期，將虎頭山創新園區打造為5G的試驗場域，他也趁林佳龍在場時，當場提出需求，希望交通部與經濟部等單位能支持補助，讓產業動能再大一點，讓虎頭山創新園區進一步成為北台灣最佳自駕車訓練場地。

中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，車內螢幕會秀出前方人車動態。記者張裕珍／攝影
無人載具科技創新實驗條例去年底受理申請，中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，轉往台南沙崙自駕車場域驗證「考照」，成功在1月31日拿到全台第1張可營運的自駕車試車牌，未來將在彰化上路，今天下午在虎頭山創新園區辦記者會，邀來交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人試乘。記者張裕珍／攝影
無人載具科技創新實驗條例去年底受理申請，中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，轉往台南沙崙自駕車場域驗證「考照」，成功在1月31日拿到全台第1張可營運的自駕車試車牌，廠商今天進行簡報說明。記者張裕珍／攝影
無人載具科技創新實驗條例去年底受理申請，中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，轉往台南沙崙自駕車場域驗證「考照」，成功在1月31日拿到全台第1張可營運的自駕車試車牌，未來將在彰化上路，今天下午在虎頭山創新園區辦記者會，邀來交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人試乘。記者張裕珍／攝影
無人載具科技創新實驗條例去年底受理申請，中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，轉往台南沙崙自駕車場域驗證「考照」，成功在1月31日拿到全台第1張可營運的自駕車試車牌，未來將在彰化上路，今天下午在虎頭山創新園區辦記者會，邀來交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人試乘。記者張裕珍／攝影
無人載具科技創新實驗條例去年底受理申請，中華電信子公司勤崴國際公司歷經半年在桃園虎頭山創新園區進行自駕車模擬「駕訓」，轉往台南沙崙自駕車場域驗證「考照」，成功在1月31日拿到全台第1張可營運的自駕車試車牌，未來將在彰化上路，今天下午在虎頭山創新園區辦記者會，邀來交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人試乘。記者張裕珍／攝影

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