影／廢棄物掩埋場重啟案 議員呼籲資訊公開透明

苗栗縣造橋鄉龍昇村民反對坤輿公司在鄉內設置廢棄物掩埋場，全案時隔多年，去年又重啟申設案，居民更發動上百人抗議。苗栗縣議員宋國鼎、羅貴星與廖秀紅提案組專案小組，今召開第二次會議，釐清「聯外道路」是否供公眾通行，環保局認定，建築線已廢止，不屬於聯外道路，已發文給業者，在3月2日前提出意見陳述，若業者沒有回覆，將駁回試運轉審查。

苗栗縣造橋鄉龍昇村居民反對坤輿公司在鄉內設置廢棄物掩埋場，村民更在去年北上監察院陳情，居民憂心設置廢棄物掩埋場，汙染當地好山好水，且過了10多年，為什麼又重啟申設案。

苗栗縣議員廖秀紅、宋國鼎與羅貴星在議會提案組專案小組，今年1月9日召開第一次會議，今召開第二次會議，議員宋國鼎、廖秀紅、羅貴星、陳光軒、陳品安、林寶珠、廖英利、劉順松、黎煥強與張佳玲等議員與會出席。

坤輿設置廢棄物掩埋場，早在10多年前，縣府駁回申請許可，理由是當時聯外道路面積未納入開發面積，縣府審查認為聯外道路是專讓坤輿事業廢棄物掩埋廠使用，是單一用途，因此駁回，坤輿訴願後，環保署認定維持原來狀況，居民認為事情落幕，沒想到去年又捲土重來。

專案小組第一次會議時，工商發展處指出，107年時，審核建築線指定，當時是有條件、有期限的許可，去年底因為另案申請建築案，未在期限內開發，建築線指定失效，在失效形況下，不認定為公眾通行道路。

今天第二次會議時，環保局長陳華盛說，坤輿案目前在試運轉計畫審查，聯外道路認定依據工商發展處認定，建築線已廢止，不屬苗栗縣建築管理自治條例規範的既有巷道，已在2月3日行文給坤輿，要求說明這段聯外道路是否還可以供公眾通行，如果在3月2日前未回覆，將駁回試運轉的審查。

今天與會議員作出結論，議員宋國鼎說，要求環保局嚴格依法行政，環保局要業者在3月2日前就聯外道路部分補件說明，如果坤輿無法補正，應要做成駁回試運轉申請許可。