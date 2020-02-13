國寶級花燈藝師蕭在淦好手藝 讓德國人起雞皮疙瘩

新竹市政府為籌畫2021新竹燈會，邀請柏林燈節策展人Birgit Zander及團隊來新竹市進行參訪，今天下午在竹市參觀舊城區的進士第、鄭氏家廟、長和宮等文化節點，市長林智堅也帶他們拜訪新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦，蕭在淦除了介紹自己最喜歡的麒麟、孔雀等花燈作品，也帶領林智堅與Birgit Zander體驗如何製作花燈骨架。

林智堅表示，新竹市不只是科技城，也是具有300年歷史的舊城，這次柏林燈節策展團隊來台3天行程，市府團隊帶他們參訪城市中的重要文化節點，並拜訪94歲花燈燈藝師蕭在淦，希望為2021燈會能結合傳統與現代科技，為新竹市量身訂做獨一無二的科技藝術燈會。

蕭在淦的工作室有許多台灣意涵的花燈，讓Birgit Zander一踏進工作室就對滿滿的花燈發出驚呼，甚至起「雞皮疙瘩」，Birgit Zander表示，從蕭在淦的作品可以看見許多在地元素，除了多個花燈中都有台灣形狀之外，還為新竹東門城製作花燈，令他印象深刻非常感動。

蕭在淦也展示傳統花燈的骨架，並公開教學，他先剪下部分日曆紙，並將以糨糊黏著日曆紙纏繞在鋼絲上，再利用家戶中常見的牛奶罐，把鋼絲塑成圓形，蕭在淦傳授小技巧表示，為了避免日曆紙過度吸附糨糊，應先把糨糊塗在鋼絲上，再纏繞日曆紙。