活動被迫取消！新冠疫情波及社福募款

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，不論是公司或學校單位在開工開學之際紛紛嚴陣以待，就連社福單位也不例外，桃園市中壢真善美社會福利基金會表示，可能受疫情影響，原本在年後預約的參訪志工和企業活動，通通被取消，而捐款筆數在年後迄今兩個禮拜約4筆，物資捐贈筆數約15筆，相較往年也有減少。

真善美基金會表示，真善美屬住宿型社福單位，以往年後會有許多學生團體、企業造訪關懷、參觀園區，順便捐贈款或捐物資，今年受疫情影響，除了學校延後開學，企業也盡量避免舉辦活動，許多原定活動被迫無限期延後，且防疫、搶購口罩及物資等議題延燒，如年初選舉期間一般，對外募款活動訊息被蓋掉，相較去年同一時間捐款也略微減少。

進一步說明，一般來說，年底許多企業為了節稅而捐款，以企業捐款居多，而農曆新年後，民眾剛領完年終獎金手頭較寬裕，許多民眾選擇以捐贈物資的方式幫助人，以個人捐款（物資）或小額捐款為主。但今年物資捐贈同樣變少，猜想可能因疫情爆發，衛生紙、口罩等民生物資都被搶購一空所致。

另外，新春開工後真善美在中油中工站憨樂洗車場持續營運，但上門洗車的民眾明顯減少，相比去年同一時間，今年年後兩個禮拜，洗車場每日平均少了28人次消費。

桃園家扶中心指出，雖整體捐款金額不太影響，但親自上門捐款的民眾確實變少，另外，家扶中心原本預計在上禮拜2月3日至9日全台各中心串聯舉辦的用愛補位弱勢學童義賣活動，受疫情影響，改由各中心自行決定是否停辦；而原本每月中心扶助的弱勢家庭都會來家扶中心領取扶助金及物資，也為以郵轉的方式發送。