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活動被迫取消！新冠疫情波及社福募款

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
新春開工後中壢真善美社福基金會在中油中工站憨樂洗車場持續營運，但上門洗車的民眾明顯減少，相比去年同一時間，今年年後兩個禮拜，洗車場每日平均少了28人次消費。圖／中壢真善美社福基金會提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，不論是公司或學校單位在開工開學之際紛紛嚴陣以待，就連社福單位也不例外，桃園市中壢真善美社會福利基金會表示，可能受疫情影響，原本在年後預約的參訪志工和企業活動，通通被取消，而捐款筆數在年後迄今兩個禮拜約4筆，物資捐贈筆數約15筆，相較往年也有減少。

真善美基金會表示，真善美屬住宿型社福單位，以往年後會有許多學生團體、企業造訪關懷、參觀園區，順便捐贈款或捐物資，今年受疫情影響，除了學校延後開學，企業也盡量避免舉辦活動，許多原定活動被迫無限期延後，且防疫、搶購口罩及物資等議題延燒，如年初選舉期間一般，對外募款活動訊息被蓋掉，相較去年同一時間捐款也略微減少。

進一步說明，一般來說，年底許多企業為了節稅而捐款，以企業捐款居多，而農曆新年後，民眾剛領完年終獎金手頭較寬裕，許多民眾選擇以捐贈物資的方式幫助人，以個人捐款（物資）或小額捐款為主。但今年物資捐贈同樣變少，猜想可能因疫情爆發，衛生紙、口罩等民生物資都被搶購一空所致。

另外，新春開工後真善美在中油中工站憨樂洗車場持續營運，但上門洗車的民眾明顯減少，相比去年同一時間，今年年後兩個禮拜，洗車場每日平均少了28人次消費。

桃園家扶中心指出，雖整體捐款金額不太影響，但親自上門捐款的民眾確實變少，另外，家扶中心原本預計在上禮拜2月3日至9日全台各中心串聯舉辦的用愛補位弱勢學童義賣活動，受疫情影響，改由各中心自行決定是否停辦；而原本每月中心扶助的弱勢家庭都會來家扶中心領取扶助金及物資，也為以郵轉的方式發送。

桃園庇護工場伊甸烘焙咖啡屋則表示，未統計近期募款是否受疫情影響，目前基金會的各據點皆穩定的提供相關服務，會以防疫為優先，針對室內密閉空間的活動先暫緩或延期，並持續關注疫情的走向。

新春開工後中壢真善美社福基金會在中油中工站憨樂洗車場持續營運，但上門洗車的民眾明顯減少，相比去年同一時間，今年年後兩個禮拜，洗車場每日平均少了28人次消費。圖／中壢真善美社福基金會提供

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